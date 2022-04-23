حلم كل النساء.. زيت الزيتون مع الموز يصنع المعجزة حتي لو العمر فوق 75 عاما تعرفي على طريقه التحضير

تعاني كثير من السيدات كبار السن من كثرة مشاكل البشرة من البهتان وكثرة النمش وكثرة خطوط التجعد وتظهر عليهم علامات تقدم السن ولكن نجد بأن الموز وزيت الزيتون قد حل لنا هذه المشكلة الوخيمة حيث يكون زيت الزيتون بمثابة مرطب قوي ويعمل على تجديد خلايا البشرة إلى جانب دورة في تقوية المناعة والمحافظة على الجسم من الأمراض ومقاومة مرض السرطان وإلى جانب ذلك فاكهة الموز تتميز هذه الفاكهة بأن لها القدرة الكبيرة بمد الجسم بكثير من الفيتامينات والمعادن اللازمة ويساعد على منح البشرة الشباب اللازم لها وسوف نوضح أهم فوائدهم معا وطريقة تحضير خليط الموز بالزيت من خلال هذا المقال.

فوائد إضافة الزيت مع الموز

لكل من الزيت والموز فوائد متعددة لذلك عندما نقوم بخلطهم معا نحصل على فوائد مضاعفة سوف نوضح هذه الفوائد من خلال هذا النقاط التالية..

يساعد على ترطيب البشرة بنسبة كبيرة ويساهم في التخلص من التجاعيد.

يكون بمثابة كولاجين طبيعي يساعد في تأخير علامات تقدم السن.

يساعد على تنقية البشرة وتخلصها من الشوائب والنمش والبقع وأثار الحبوب.

تساعد في علاج الحبوب والعمل على تهدئتها والتخلص منها نهائيا.

يخلصنا من الاسمرار المتواجد حول الشفاه.

يساعد على تفتيح البشرة ونضارتها.

يساعدنا في التخلص من أثار أشعة الشمس الحارقة الموجودة على البشرة.

تساعد على توحيد لون البشرة.

يمد الموز البشرة بالمعادن والفيتامينات اللازمة التي يحتاج أليها.

يحتوي زيت الزيتون على مضادات أكسدة مفيدة جدا لصخة البشرة.

طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون مع الموز

عندما نحضر هذه الوصفة يجب أن تتأكد بأن جميع السيدات سوف تحصل على نتيجة رائعة عند استخدامها إلى جانب أنها تحتاج إلى مكونات بسيطة وسهلة سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..

المكونات:

زيت زيتون.

موزه مهروسه.

كوب زبادي.

لبن بودر.

طريقة التحضير: