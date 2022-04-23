اصنعي بنفسك وصفات القرنفل السحري بالمنزل وتمتعي بشعر طويل وناعم

وصفات القرنفل من أروع الوصفات الطبيعية المفيدة لصحة الشعر، حيث تعمل على تغذية الشعر وتقوي البصيلات التالفة، وتجعله انسيابي وناعم طول الوقت، وهي من الوصفات التي لا تقدر بثمن حيث تعمل على تحفيز نمو الشعر لأنها تحتوي على الفيتامينات والمعادن الهامة لصحة الشعر، وهى من الخيارات الرائعة التي تجعل الشعر صحي ولامع طول الوقت، دون اللجوء إلى مستحضرات العناية بالشعر الأخرى التي تتلف الشعر على مدى استخدامها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل وصفات القرنفل لتطويل الشعر وتنعيمه بكل سهولة بالمنزل حتى نحصل على شعر ناعم وطويل في أسرع وقت.

وصفة القرنفل والعسل لفرد الشعر

يحتوي القناع على بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

ملعقتين كبيرتين من العسل الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت القرنفل.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقتين كبيرتين من الزبادي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير وصفة القرنفل والعسل لفرد الشعر وهى كما يأتي:-

نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها حتى تمتزج جيدًا. نقوم بغسل الشعر بالماء الدافئ، ثم نقوم بتقسيم شعر الرأس إلى خصلات متوسطة. ندهن خصلات الشعر بالخليط جيدًا، ثم نغطي الشعر بكيس من البلاستيك. نترك الخليط على الشعر مدة ساعة كاملة، بعد ذلك يتم غسل الشعر بالماء الفاتر. يفضل استخدام الخلطة بشكل منتظم حتى نحصل على نتائج مبهرة وشعر طويل وناعم.

وصفة القرنفل والزيوت الطبيعية لمنع تساقط الشعر

سوف نتعرف على طريقة تحضير الوصفة بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء صغير ونضع به ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وملعقة كبيرة من زيت القرنفل، وملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو، وملعقة كبيرة من زيت السمسم، وملعقة كبيرة من زيت الخروع، ثم نقلب الزيوت جيدًا حتى تمتزج تمامًا.

نقوم بتدليك فروة الرأس جيدًا كل يوم بالخليط قبل النوم ويتم غسل الشعر في الصباح حتى نحصل على شعر صحي وجميل.

وصفة القرنفل والنشا لتطويل الشعر

وسوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة التي تساعدنا على عمل وصفة رائعة تجعل الشعر صحي وجميل طول الوقت وهى كما يلي:-