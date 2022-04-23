بدون خميرة اصنعي معمول العيد بطريقة ناجحة مضمونة أحلى من الجاهز

معمول العيد ، من أجمل أنواع الكعك التي تقدم في الأعياد والمناسبات وخاصة في عيد الفطر المبارك، وهو من أجمل المخبوزات الناعمة التي تشتهر بها جميع البلاد العربية، ويقومون بصنعه بشكل دائم في الأعياد، ويمكن حشوه بعدة حشوات مختلفة مثل الملبن والفسدق، ويتم تزينه بالسكر البودرة حتى نجعل شكله جميل، وطريقة تحضيره سهلة وبسيطة وتستطيع ربات البيوت صنعه بكل سهولة بدل من شرائه من الخارج، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل معمول العيد بالعجوة بدون خميرة ومكونات اقتصادية وسهلة أحلى من الجاهز بكل سهولة بالمنزل.

مكونات عمل معمول العيد بالعجوة بدون خميرة

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-

نصف كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السكر.

2 ملعقة كبيرة من السمسم المحمص.

ملعقة كبيرة من البيكج بودر.

رشة صغيرة من الملح.

رشة صغيرة من الحبهان.

نصف كوب من الحليب البارد.

كوب وربع من السمنة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كليو من العجوة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير معمول العيد بالعجوة بدون خميرة بكل سهولة بالمنزل وهى كالتالي:-

نحضر بولة كبيرة ونضع بها الدقيق وجميع المكونات الجافة ونقلبهم مع بعض جيداً. ثم نقوم بإضافة السمنة على الخليط ونقلب حتى يختفي الدقيق تماماً. بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة سهلة التشكيل. نغطي الوعاء بكيس من البلاستيك ونضع الوعاء في الثلاجة حتى يرتاح. ثم نحضر طبق أخر ونضع بها العجوة وملعقة الزبدة ونقلبهم مع بعض حتى نحصل على عجينة طرية. نحضر طبق كبير ونقوم بتشكيل العجوة على شكل كرات صغيرة الحجم ونتركها جانباً. نخرج العجين من الثلاجة ونقوم بتشكيله إلي كرات صغيرة الحجم. ثم نقوم بإحضار قوالب التشكيل ونضع بها العجين، ثم نقوم بفرد العجين داخل القالب جيداً. نقوم بوضع كورة صغيرة من العجوة داخل القالب ونغلق عليها أطراف العجين، ثم نضغط عليها بواسطة اليد حتى نحصل على الشكل المناسب. نستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي كمية العجين كلها، ثم نحضر صينية كبيرة ونرص عليها قطع المعمول، ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل.

طريقة عمل العجوة بالمنزل

سوف نتعرف على طريقة تحضير العجوة وهى كما يلي:-