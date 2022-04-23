هتبقي قشطة.. قشور الليمون والنشا ستبدين في 18 حتي لو عمرك 60 وجهك أبيض بدون كلف وستختفي الحبوب والتجاعيد

البشرة الخالية من العيوب لا نراها كثيرا في هذه الأيام، ويرجع سبب ذلك إلى عوامل الجو المختلفة التي تؤثر بالسلب على البشرة، مع العلم أن هذه المشاكل تظهر أكثر بعد سن معين تصل إليه جميع النساء، ومن المعروف أن معظم النساء يرغبون في بشرة نقية خالية من أي عيوب، وتصبح مثل بشرة الأطفال، نحن سوف نقدم لجميع النساء الكريم المعجزة لحل جميع مشاكل البشرة، ومهما كانت مشكلتك أو سنك الحل معنا في هذه الكريم السحرى والفعال، كل ما يجب عليكِ فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا.

طريقة تحضير وصفة قشور الليمون والنشا لتبييض البشرة وشد التجاعيد

بشرة مشدودة لا تحتوي على بقع ولا على حبوب، هو حلم كل إمرأة في العالم، ومع تقدم التكنولوجيا هناك أجهزة لحل هذه المشاكل، ولكن أسعار هذه الطرق غالية جدا ومكلفة، ومن المعروف أن المنتجات الطبيعية هي أفضل من المواد الكيميائية بكثير، مع العلم أن هذه الوصفة كل مكوناتها طبيعية مائة في المائة، وتتخلص مكونات هذه الوصفة في:

ملعقة ونصف من النشا.

ربع كوب حليب.

ثلاث ملاعق من قشر الليمون.

طريقة تحضير الكريم:

يتم وضع قشر الليمون على الحليب.

يتم التقليب، ثم يتم ترك المكون من نصف ساعة إلى ساعة.

بعد مرور الوقت يتم وضع النشا على الخليط ثم يتم التقليب، ونضع هذا الخليط في وعاء على النار.

يتم التقليب حتى الحصول على قوام كريمي.

يترك هذا الخليط حتى أن يبرد تماماً.

طريقة استخدام الكريم: