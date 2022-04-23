نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضعيها ليوم واحد فقط وتخلصي من شيب الشعر طبيعيا مكون يغفل عنه الجميع بدون حناء تخلصي من الشعر الأبيض في ساعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشيب من العلامات المزعجة التي تدل على الكبر في العمر ولكن في الكثير من الأحيان يظهر في سن صغير ولذلك يلجأ الكثير الي استخدام الصبغات الجاهزة والتي تدمر الشعر وتضعف بصيلاته وتسبب تساقطها بشكل كبير, ولذلك من الخطوات الأفضل والتي تحافظ على الشعر صحي هي استخدام قشور الباذنجان والتي تحتوي على العديد من المواد التي تغذي الشعر وتقلل من ظهور الشعر الأبيض مرة أخري, وخلال هذه السطور سنتناول الحديث عن الطريقة التي يمكن استخدام قشور الباذنجان بها لعمل صبغة طبيعية للشعر الأبيض.

طريقة علاج الشيب بشكل سريع في البيت بوصفة قشور الباذنجان الطبيعية

تحتوي قشور البانجان على العديد من الفيتامنيات منها فيتامين ب والذي يعمل على تحفيز إنتاج صبغة الميلانين في بصيلة الشعر وبالتالي يتم التخلص من الشعر الأبيض, كما أنه يحتوي على نسبة من الحديد الذي يقلل من تساقط الشعر من الجذور ويزيد من كثافة الشعر, ويمكن استخدام وصفة قشور الباذنجان بالطريقة التالية:-

نضع كمية من قشور الباذنجان في إناء ونغطيها بالماء ونتركها نصف ساعة على نار هادئة لتغلي.

نصفي الخليط ونضيف الي الماء ربع كوب من الخل ومعلقتين من زيت القرنفل.

نصفي الخليط ونضيف الي الماء ربع كوب من الخل ومعلقتين من زيت القرنفل. نضع الخليط على الشعر ونتركه ساعتين على الشعر وبعد ذلك نغسله بالشامبو ويمكن استخدام هذه الطريقة مرتين كل أسبوع.

طريقة علاج الشيب بالقهوة بخطوات بسيطة

يجب الحرص على تقليل التعرض للتوتر والقلق لأنهما من العوامل التي تسبب ظهور الشعر الأبيض والأبتعاد عن التدخين, وتعد القهوة مكون يحتوي على مادة الكافيين والتي تعمل على علاج الشعر الأبيض بشكل سريع, كما أنها تكسب الشعر لون أسود طبيعي تحافظ عليه من التساقط وتجعله صحي لفترة طويلة, وتعمل القهوة على تنشيط فروة الرأس والتخلص من مشاكله المختلفة ويمكن استخدام القهوة مع الفازلين بالطريقة التالية:-