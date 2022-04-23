أسرار المحترفين.. طريقة عمل عجينة العشر دقائق الهشة والخفيفة لجميع أنواع المعجنات والفطائر والبيتزا

عجينة العشر دقائق من أفضل المعجنات التي يمكن تحضيرها في البيت وتتميز بطعمها الخفيف والهش والمناسب للعديد من المخبوزات مثل الفطائر والبيتزا, وهي من المعجنات التي تعد مكوناتها بسيطة ومتوفرة في كل بيت ويبحث الكثير من ربات البيوت عن الطريقة الصحيحة لعمل عجينة العشر دقائق بكل أسرارها في البيت لنجاح العجينة, ولذلك سنوضح خلال السطور التالية الطريقة الصحيحة لعمل عجينة العشر دقائق في البيت مثل المخابز.

طريقة عمل عجينة العشر دقائق

مقادير إعداد عجينة العشر دقائق بسهولة

كوب دقيق.

معلقة خميرة.

بيضة.

معلقة فانيليا.

نصف معلقة ملح.

معلقة نشا.

معلقة حليب مجفف.

معلقة سكر.

معلقتين زيت.

الحشو المفضل.

كيفية إعداد عجينة العشر دقائق للبيتزا والفطائر في البيت

فطائر العشر دقائق من أنواع الفطائر السهلة التي لا تحتاج الي مكونات معقدة, كما أنها لها طعم لذيذ وقوام هش ومميز ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة تتمثل في الآتي:-

ننخل الدقيق وللحصول على نتيجة جيدة يمكن استخدام الدقيق المخصص للمعجنات, ونضع عليه الملح ونقلبه.

نضع الحليب مع الخميرة والسكر ونقلبهم ونغطيهم ونتركهم عشر دقائق حتى يتضاعف حجمه.

نضيف على الدقيق النشا والحليب المجفف والفانيليا ونقلبهم وبعد ذلك نضيف خليط اللبن والخميرة ونقلبهم.

نضع البيضة والفانيليا ونقلب بالمضرب الكهربائي حتى يمتزجا وبعد ذلك نضع العجينة على سطح نظيف ونضع عليها الزيت ونبدأ في العجن عشر دقائق.

نغطي العجينة ونتركها عشر دقائق فقط ترتاح وبعد ذلك نبدأ في تقسيمها ونفردها ونضع بها الحشو المفضل.

يمكن استخدام العجينة في عمل البيتزا أو في عمل فطائر سادة, ويتم طهي العجينة عن طريق وضعها في صينية مدهونة زيت في الفرن بعد تسخينه على حرارة 180.

أهم الخطوات التي تساعد في نجاح وصفة عجينة العشر دقائق