نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحر مفعول الخميرة لتبييض وتسمين الوجه ونفخ الخدود بشكل طبيعي لوجه ممتلئ وجذاب في المقال التالي
تعتبر الخميرة من أهم المكونات الطبيعية والتي تكون مفيدة بشكل كبير جدا للبشرة حيث يمكن إستخدامها لعلاج البشرة من العديد من المشكلات التي ممكن أن تواجهها، فقد يوجد بالوجه مشاكل كثيرة ومن ضمن هذه المشاكل هي مشكلة التجاعيد وكذلك الخطوط الرفيعة وأيضا مشكلة الهالات السوداء والرؤوس السوداء والبقع الداكنة والتصبغات أو الحروق التي تكون ناتجة من التعرض الكثير لأشعة الشمس، وغير هذا أن مشكلة الوجه النحيف أو الرفيع من المشاكل الكبري حيث ترغب كل فتاة في علاج هذه المشكلة.
لذلك يقومون بإستخدام أنواع معينة من مستحضرات التجميل أو يستخدمون بعض الكريمات التي تساعد على تسمين الوجه ونفخ الخدود، أو نجد العديد من السيدات أو الفتيات يفضلون إستعمال الأشياء التي تكون متواجدة في أي مركز تجميل ولكن هذه الأشياء تعمل على ذلك بالفعل ولكنها تضر البشرة بشكل كبير لأنها غير صحية، فمن الأفضل أن نقوم بإستعمال خلطة الخميرة حيث أن الخميرة من المكونات التي عندما نقوم بمزجها مع مواد أخرى طبيعية، فإنها تعطينا النتيجة المطلوبة في وقت قصير وبدون أن نترك أي أثر سلبي على البشرة.
مكونات خلطة الخميرة لتسمين الوجه ونفخ الخدود
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.
طريقة عمل خلطة الخميرة لتسمين الوجه ونفخ الخدود
- نقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية وملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا ثم نضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.
- وبعد ذلك قومي بوضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.
- ثم نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها ويتم وضع الخلطة علي البشرة و نتركها حتى تجف تماما ثم قومي بغسله الوجه بإستخدام بالماء البارد.
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