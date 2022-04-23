وصفة النشا والقهوة لتبييض الوجه وشد التجاعيد والتخلص من الأسمرار والبقع في دقائق

تبييض الوجه من أكثر الأمور التي تسعى جميع الفتيات في الحصول عليها وترغب دائما في أن تتمتع ببشرة تكون بيضاء ومشرقة، لذلك تستخدم بعض الكريمات أو مستحضرات التجميل التي تساعدها على ذلك ولكن إستعمال أنواع مستحضرات التجميل لا يدوم لفترة طويلة، فبمجرد أن نقوم بغسل الوجه سوف يختفي أثر هذا الكريم وتعود البشرة سمراء كما كانت، لذلك يلجأون إلى إستخدام كريم تفتيح فعند إستخدامه لفترة طويلة من الوقت فإننا نحصل على النتيجة المطلوبة والتي نسعي إليها، ولكن بسبب إحتواء كريمات التفتيح على نسبة كبيرة من المواد الكيميائية الضارة فقد تظهر آثار غير مرغوب فيها على البشرة.

وبسبب هذا ينصح دائما بتجنب إستعمال هذه الكريمات لأنها تضر وتتلف الوجه نظرا لأن الجلد لا يمكنه أن يتحمل المواد التي تحتوي عليها، لذلك لكي نرغب في تفتيح البشرة ولكن بطريقة إيجابية وبدون أن نترك أي أثر سلبي على الوجه يمكننا أن نستخدم خلطة النشا والقهوة، فهي تعد من أسرع الخلطات التي تساعد على تبييض البشرة وتجعلنا نتمتع ببشرة نقية وصافية وخالية من العيوب أو المشاكل، وأن هذه الخلطة قد تتكون من مكونات طبيعية تكون مفيدة ومناسبة لأي نوع من أنواع البشرة.

مكونات خلطة النشا والقهوة لتبييض الوجه

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

طريقة عمل خلطة النشا والقهوة لتبييض الوجه