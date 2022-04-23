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تعد كفتة الحاتي من المأكولات التي يحبها أشخاص كثيرة جدا في العديد من الدول ويمكن أن نقوم بعمل كفتة الحاتي بالكثير من الطرق المختلفة، فيمكننا أن نقوم بعملها مشوية على الفحم أو نشويها في الفرن أو من الممكن أن نقوم بقليها على البوتاجاز، والشئ الأساسي الذي يكون في الكفتة والذي يعطيها المذاق الجميل هي البهارات التي نضيفها إليها، لذلك كل بلد لها طعم وطريقة مختلفة عن الدولة الآخري في مذاقها وطريقة تحضيرها سهلة ومقاديرها بسيطة وتتكون من اللحمة المفرومة والبصل والثوم المفروم والبقدونس وغيرهم. مكونات عمل كفتة الحاتي كيلو واحد من اللحمة المفرومة.

حبتان كبيرتان الحجم من البصل.

أربع فصوص من الثوم.

كوب واحد كبير من البقدونس المفروم.

رغيفان من العيش الفينو المبلل.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب والزنجبيل. طريقة عمل كفتة الحاتي نقوم بإحضار طبق عميق ونضع به حبتان كبيرتان الحجم من البصل ويفضل أن يكون مبشور ناعم ثم نضع أربع فصوص من الثوم المبشور ناعم أيضا.

وبعد ذلك يتم إضافة كوب واحد كبير من البقدونس المفروم وقومي بوضع كيلو واحد من اللحمة المفرومة ثم نضيف رغيفان من العيش الفينو بشرط أن يكون مبلل.

ثم نقوم بوضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح وملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة ونضيف نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

ثم قومي بوضع نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر ونضع نصف ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب والزنجبيل.

ويتم عجن جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد ونضع الكفتة في الثلاجه ونتركها حوالي ساعتين تقريبا أو أكثر.

وبعد ذلك نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية ونحضر صينية ونضع بها ورق ألمونيوم وندهنه بالزيت.

ثم قومي بتصبيع الكفتة على شكل أصابع ونضعهم في الصينية ويتم إدخال الصينية في الفرن ونتركها لتسوية الكفتة جيداً. عمر شويل - جدة بتتبيلة الحاتي السرية أعملي كفتة الحاتي المشوية في الفرن بطعم لذيذ ومتماسك جداً - ثقفني

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