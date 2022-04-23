نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كحك العيد و سر قوامه الناعم ..أسرار عمل كحك العيد الناعم الهش والدايب أقوي وصفه كحك ممكن تعمليها في المقال التالي
عمل كحك العيد الناعم الهش والدايب، يعد الكحك من أكثر أنواع المخبوزات التي يفضلها أغلبية الناس خاصةً في الأعياد، هذا يرجع إلى مذاقه اللذيذ وسهولة تجهيزه بالإضافة إلى أنه غير مكلف، فقد نجد أن مقادير الكحك تختلف دائمًا من مكان لآخر وعلى حسب كل وصفة مما يسبب هذا حيرة للكثير من ربات البيوت، فمن أهم الطرق والمقادير التي تستعمل لتجهيزه سيتم التعرف عليها فيما بعد.
عمل كحك العيد الناعم الهش والدايب
يعد الكعك من أبسط أنواع الحلويات، فبالنسبة لمقاديره فهي تختلف على حسب المكان، فمن أبسط المقادير التي تستعمل لتجهيزه كما يلي:
المكونات:
مكونات العجمية كما يلي:
أولا لتجهيز العجمية:
- يتم تسخين السمن في إناء واسع على النار، حيث يترك على النار حتى يقدح.
- ثم بعد ذلك يضاف إليه الطحين مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح لون الدقيق أصفر.
- يضاف السمسم وكذلك بهار الكحك مع الاستمرار في التقليب جيدًا، ثم يرفع الوعاء من على النار.
- ويضاف العسل بعد ذلك تدريجيًا مع التقليب.
- ثم يرجع الوعاء إلى النار مرة أخرى مع الاستمرار في التقليب حتى يغلظ قوام العجينة، بحيث يمكن تجهيزها كور دون أن تلتصق في اليد.
- ثم ترفع من على النار ويتم تركها تبرد من أجل استخدامها في الحشو.
طريقة تجهيز الكحك:
- في إناء نظيف يوضع كل من الدقيق والملح.
- يضاف بعد ذلك السمسم.
- في وعاء آخر يوضع السمن على النار حتى يقدح.
- يصب السمن على الطحين مع التقليب.
- يفرك المزيج المتكون من الطحين والسمن بواسطة اليد.
- في ماء دافئ يوضع كل من الخميرة والسكر.
- ثم يضاف بعد ذلك مزيج الخميرة إلى العجينة مع التقليب جيدًا.
- تترك العجينة حتى تتخمر لفترة زمنية تصل إلى 60 دقيقة.
- يتم تشكيل العجينة على هيئة كور متوسطة متساوية في الحجم.
- يضاف في كل مرة ملعقة من العجمية ثم تضغط في صاج الفرن.
- تنقش القطع بالمنقاش ثم ترص في صينة.
- عند الانتهاء من ذلك تدخل الصينية الفرن، وتترك لفترة تتراوح من 15 إلى 20 دقيقة، حتى تأخذ اللون الذهبي.
- ترش بالسكر الناعم قبل التقديم، وبالهنا.
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