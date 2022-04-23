هاتي 2 بيضه وتعالى أقولك طريقة عمل بسكويت العيد الاقتصادي مقرمش ولذيذ زي الجاهزبالظبط

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طريقة عمل بسكويت العيد الاقتصادي مقرمش ولذيذ زي الجاهز بالظبط، “مقادير بسكويت”، نظرًا لاقتراب عيد الفطر، يتجه الكثير من ستات البيوت إلى مواقع التواصل الاجتماعي يبحثون عن المقادير المضبوطة وكيفية عمل البسكويت في المنزل بطريقة بسيطة وغير مكلفة، حيث إنه يوجد هناك العديد من الطرق والمقادير التي تختلف على حسب المكان التي تسبب لهم الحيرة، لهذا السبب سيتم عرض أبسط المقادير لتجهيز البسكويت بطريقة سهلة وغير مكلفة.
طريقة عمل بسكويت العيد الاقتصادي
يعد البسكويت من أفضل أنواع الحلويات الذي يفضله العديد من الأشخاص والذي من الضروري تواجده في الأعياد، فالمقادير كما يلي:
المكونات:
- 500 جراما من الطحين.
- 250 جرام من السمن البلدي.
- 1.25 كوب من السكر الناعم.
- إحضار 2 بيضة.
- إحضار 2 ملعقة طعام من النشا.
- ربع كوب من اللبن السائل.
- ملعقة متوسطة من مسحوق النشادر.
- 1 ملعقة متوسطة من البيكنج بودر.
- 1 ملعقة متوسطة من الفانيليا.
طريقة تحضير كما يلي:
- يتم إحضار إناء فارغ، يوضع فيه الطحين.
- يضاف فيه كل من النشا والبيكنج والنشادر إلى الطحين مع التقليب جيدًا حتى الامتزاج.
- في وعاء آخر يمزج كل من السكر والسمن حتى يتم العثور على مزيج كريمي القوام.
- ثم يضاف البيض مع الخفق مع إضافة كل بيضة على حدة، يضاف بعد ذلك الحليب السائل مع الاستمرار في التقليب.
- يضاف بعد ذلك مزيج السكر والبيض والسمن إلى الطحين والنشا والبيكنج بودر مع لاستمرار في التقليب حتى يتم العثور على عجينة أقرب للتماسك.
- يتم تسخين الفرن لفترة زمنية تصل إلى 10 دقائق، ذلك قبل إدخال صينية البسكويت لكي يكون جاهز.
- من الممكن وضع عجينة البسكويت في قمع مصنوع من البلاستيك مرتبط بالحلويات أو من الممكن استعمال ماكينة صنع البسكويت اليدوية لتجهيز حبات عجينة البسكويت.
- يتم دهن الصينية بقليل من الزيت أو السمن وفيها يتم رص البسكويت.
- ثم يتم إدخال الصينية إلى الفرن المسبق تسخينه على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- تترك الصينية داخل الفرن حتى تأخذ اللون الذهبي ثم تخرج الصينية.
- تترك حتى تبرد وبالهنا.
- وتعد تلك الطريقة الأسهل على الإطلاق في تحضير البسكويت في المنزل.
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