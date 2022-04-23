هاتي 2 بيضه وتعالى أقولك طريقة عمل بسكويت العيد الاقتصادي مقرمش ولذيذ زي الجاهزبالظبط

طريقة عمل بسكويت العيد الاقتصادي مقرمش ولذيذ زي الجاهز بالظبط، “مقادير بسكويت”، نظرًا لاقتراب عيد الفطر، يتجه الكثير من ستات البيوت إلى مواقع التواصل الاجتماعي يبحثون عن المقادير المضبوطة وكيفية عمل البسكويت في المنزل بطريقة بسيطة وغير مكلفة، حيث إنه يوجد هناك العديد من الطرق والمقادير التي تختلف على حسب المكان التي تسبب لهم الحيرة، لهذا السبب سيتم عرض أبسط المقادير لتجهيز البسكويت بطريقة سهلة وغير مكلفة.

طريقة عمل بسكويت العيد الاقتصادي

يعد البسكويت من أفضل أنواع الحلويات الذي يفضله العديد من الأشخاص والذي من الضروري تواجده في الأعياد، فالمقادير كما يلي:

المكونات:

500 جراما من الطحين.

250 جرام من السمن البلدي.

1.25 كوب من السكر الناعم.

إحضار 2 بيضة.

إحضار 2 ملعقة طعام من النشا.

ربع كوب من اللبن السائل.

ملعقة متوسطة من مسحوق النشادر.

1 ملعقة متوسطة من البيكنج بودر.

1 ملعقة متوسطة من الفانيليا.

طريقة تحضير كما يلي: