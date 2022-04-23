خلطة الفازلين المعجزة لتطويل الشعر وانبات الفراغات بسرعة جنونية شعرك لن يتوقف عن النمو

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خلطة الفازلين لتطويل الشعر هو من أهم الموضوعات التي يبحث عنها الكثير من الناس، حيث أن تطويل الشعر هو حلم كل أنثى، لأن الشعر الطويل الناعم سمة من سمات جمال الأنثى، كما أنه يعطي مظهر جميل ولائق، ولهذا يتم البحث المستمر عن أحدث الطرق التي تقوم بتطويل الشعر طبيعيا دون اللجوء إلى المواد الكيميائية الضارة بفروة الرأس، ويعد الفازلين هو أحد الوصفات البسيطة التي يمكن من خلالها الحصول على شعر طويل وجميل، كما أنه يقوم بتقوية الشعر، ويجعل الشعر أكثر سمكا وأكثر جاذبية.
كيفية استخدام الفازلين في تطويل الشعر وانبات الفراغات
يمكن تطويل الشعر بضع سنتيمترات كل شهر من خلال تنفيذ الوصفة التالية:
المكونات
- ٥ ملاعق من جيل الصبار
- نصف كوب من الحناء الطبيعية
- ٤ ملاعق من زيت جوز الهند
- كوب زبادي
- ملعقة خميرة فورية
- فازلين مقدار ملعقتين.
- ربع كوب ماء دافئ.
طريقة التحضير والاستخدام
- يتم تذويب الفازلين على النار لمدة دقيقة حتى لا يحترق.
- يتم اضافة باقي المكونات السابقة على الفازلين، ونقلبهم جيدا.
- يتم تنظيف الشعر بالماء والشامبو جيدا.
- ثم يتم توزيع الخليط عل ى الشعر بالكامل.
- نترك الخليط على الشعر لمدة 4 ساعات.
- يتم شطف الشعر بالماء الفاتر.
- تكرر الوصفة مرة كل أسبوع لمدة 4 أشهر متواصل للحصول على نتائج مذهلة.
وصفة الفازلين لتطويل الشعر وانبات الفراغات
يتم الاعتماد على هذه الوصفة في الحصول على شعر طويل وكثيف وناعم، حيث يتم تحضيرها كالتالي:
المكونات
- ملعقة من الفازلين.
- 2 ملعقة من الثوم المهروس.
- 4 ملعقة من عصير البصل.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- موزة مهروسة بدون القشر.
طريقة التحضير والاستخدام
- في الخطوة الأولي يتم خلط كل المكونات السابقة معا في الكبة الكهربائية حتى يصبح الخليط ناعم.
- ثم بعد ذلك يتم توزيع الخليط على الشعر من الجذور وحتى الأطراف.
- ثم بعد ذلك نترك الخليط على الشعر لمدة 5 ساعات متواصلة ونقوم بتغطيه الشعر بكيس نايلون.
- الخطوة التالية يتم فيها غسل الشعر بالماء والشامبو.
- ويمكن القضاء على رائحة الثوم يتم دهن الشعر بزيت جوز الهند المركز.
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