ملعقة خل واحدة وتخلصي من شعر الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة

خلطة الخل لإزالة الشعر الزائد هو واحد من أفضل وصفات العناية بالبشرة والجسم التي تم اكتشافها مؤخرا، حيث أن الخل مادة طبيعية تعمل على تنظيف البشرة، وبالتحديد يقوم الخل بتعقيم وتطهير مسام الجلد وطبقاته، كما يمكن الاعتماد عليه في تنظيف الجسم بالكامل من الشعر الغير مرغوب به، وذلك لأنه يحتوي على أحماض فعالة ومن أهمها حمض الخليك، ويعتبر الخل من المكونات المفيدة للبشرة، فهو يقدم عناية فائقة للمسام، ويحافظ عليها من أي ميكروبات وبكتيريا وجراثيم قد تقتحم الجلد والمسام أثناء وبعد إزالة الشعر الزائد، فهو مطهر ومعقم وفعال.

خلطة الخل لإزالة الشعر الزائد

يتم الاعتماد على الخل في إزالة الشعر الزائد من خلال اتباع ما يلي:

المكونات

ماكينة شمع إزالة الشعر

مناديل أزال الشمع للشعر الزائد

بودرة أطفال

كوب من الخل الأبيض.

طريقة التحضير والاستخدام

في الخطوة الأولي يتم رش الجسم بالكامل ببودرة الأطفال من أجل تسهيل عملية نزع الشعر بالشمع.

ثم بعد ذلك يتم تسخين ماكينة الشمع بتوصيلها بالكهرباء لمدة ربع ساعة.

ثم يتم فرد الشمع على الجسم في نفس اتجاه نمو الشعر.

ثم بعد ذلك يتم لصق المناديل على الشمع بعد فرده على الجلد.

يتم نزع المناديل عكس اتجاه نمو الشعر في نفس الدقيقة.

يتم مسح البشرة بالكامل بالخل الأبيض.

الأثار الجانبية التي تحدث عند إزالة الشعر الزائد بالخل

يمتلك الخل العديد من الفوائد، ولكنه أيضا يمتلك بعض العيوب، وخاصة عند وضعه على البشرة عقب إزالة الشعر من الجذور، وله آثار جانبية، وتلك الاثار تتمثل فيما يلي: