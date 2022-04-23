طريقة عمل فراخ كنتاكي بالتتبيلة السرية وداعاً لشراء دجاج كنتاكي من المطاعم مرة أخري

طريقة عمل فراخ كنتاكي بالتتبيلة السرية، تعد الفراخ الكنتاكي من وصفات الفراخ التي يفضلها الكثير من الأشخاص، حيث أن الفراخ الكنتاكي لها مذاق جميل وشهي، كما أن شراء الفراخ الكنتاكي من المطاعم والمحلات تحتاج إلى مبالغ كبيرة للحصول عليها ولا يستطيع البعض شرائها بسبب تكلفتها العالية، ولذلك سوف نوضح إليكم عن طريق هذا المقال كيفية صنع الفراخ الكنتاكي في المنزل بطريقة بسيطة وسهلة.

طريقة عمل فراخ كنتاكي بالتتبيلة السرية

لتحضير هذه الوصفة نحتاج إلى تجهيز المكونات التالية واتباع هذه الخطوات:

مكونات عمل الفراخ الكنتاكي

دجاجة متوسطة الحجم لا يزيد وزنها عن كيلو ونصف مقطعة إلى 8 قطع.

لا يزيد وزنها عن كيلو ونصف مقطعة إلى 8 قطع. ملعقتين من الفلفل الأبيض.

أربع ملاعق من البابريكا.

½ ملعقة من الزعتر.

ملعقتين من الثوم البودر.

ملعقة كبيرة من المسطردة.

بيضتان.

½ كوب من اللبن.

ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون.

½ ملعقة من البردقوش.

كمية قليلة من الدقيق.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الملح.

طريقة إعداد وتحضير الفراخ الكنتاكي

في إناء يتم وضع الدقيق ويتم إضافة جميع المهارات السابقة إليه وتقليبها جيداً.

في إناء آخر يتم إضافة البيض واللبن وخفقه مع بعض بشكل جيد إلى أن يصبح الخليط متجانس

يتم وضع قطع الدجاج داخل مزيج الدقيق والبهارات، ثم يتم وضعها داخل خليط اللبن والبيض.

يتم بعد ذلك إخراج قطع الدجاج من خليط البيض إلى مزيج البهارات ويتم تغليفها بالبهارات من جميع الجهات.

في مقلاة بها كمية غزيرة من الزيت يتم تسخينها، وإضافة قطع الفراخ إليها.

تظل كل قطعة من الفراخ داخل الزيت العزيز الذي يغطيها من جميع الاتجاهات لمدة 8 أو 10 دقائق على الأقل حتى تنضج تماماً من الداخل وتصبح باللون الذهبي الفاتح.

الفراخ الكنتاكي بعد السلق

لتحضير هذه الوصفة اتبع الآتي: