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عمر شويل - جدة كنز رباني في المنزل لتفتيح البشرة و إزالة تجاعيد الوجه المبكرة والخطوط الرفيعة والبقع والحبوب تحت الجلد

تريد كل امرأة أن تكون بشرتها جميلة وفي أفضل مظهر لها، وأن تكون خالية من الحبوب والبقع الداكنة والتصبغات، وكذلك التجاعيد كلما كبر سن المرأة ومن أجل محاربة كل المشاكل التي يمكن أن تتعرض لها البشرة، فيجب أن يكون هناك اهتمام وعناية بالبشرة من أجل الحفاظ على البشرة نظيفة وخالية من أي مشكلة، ولذلك سوف نوضح في هذا المقال كيفية إزالة التجاعيد والتصبغات والبقع من البشرة.

تفتيح البشرة و إزالة تجاعيد الوجه

هناك بعض الوصفات الطبيعية التي تساهم في التخلص من التجاعيد والتصبغات من البشرة ومنها:

زيت الزيتون للتخلص من تجاعيد الوجه

يعد من أفضل الزيوت التي تعمل على مقاومة تجاعيد البشرة بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة .

وكذلك بعض الفيتامينات المفيدة للبشرة، ويمكن استخدامه عن طريق اتباع الآتي:

المكونات

قطرات من العسل الأبيض.

وقطرات من زيت الزيتون.

قطرات من الجلسرين.

طريقة التحضير

في إناء توضع المكونات مع بعضها وتقلب جيداً.

يتم وضع المزيج على البشرة وتدليك البشرة جيداً باستخدام المزيج مرتين في اليوم.

وصفة القرفة والعسل للقضاء على تصبغات الوجه

يعتبر هذا المزيج فعال بشكل كبير في تقليل ظهور التجاعيد في البشرة ويمكن تحضير الوصفة عن طريق اتباع الآتي:

المكونات

ملعقة عسل ابيض كبيرة.

½ ملعقة من القرفة.

طريقة التحضير

في إناء توضع المكونات و نمزجها جيداً.

يتم تطبيق الخليط على البشرة ونتركه لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

بعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء الدافئ و نجففه جيداً.

يتم تكرار استخدام الوصفة مرتين كل أسبوع.

جل الألوفيرا للتخلص من تصبغات وبقع البشرة

المكونات

½ ملعقة من العسل.

2 ملعقة كبيرة من الألوفيرا.

طريقة التحضير

في وعاء يتم خلط الألوفيرا مع العسل الأبيض، ثم يترك المزيج على جنب لمدة عشر دقائق.

يتم تطبيق الخليط على البشرة لمدة تلت ساعة ثم يتم غسل الوجه باستخدام الماء الفاتر.

ماسك اللوز المطحون

المكونات

طريقة الإعداد