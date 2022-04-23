نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة النشا المعجزة لتفتيح وتبييض الجسم بالكامل وإزالة البقع الداكنة حتي لو سواد الفحم في المقال التالي
كل إمرأة وفتاة تبحث عن الأشياء التي يمكن من خلالها أن نقوم بتبييض الجسم حيث توجد وصفات طبيعية كثيرة ومتعددة تساعد على هذا الشيء، فالوصفة الطبيعية التي يمكن إستخدامها لكي تساعدنا على ذلك هي وصفة النشا والخل فقد تعد من الوصفات القوية والسحرية والتي يكون لها القدرة في تفتيح جميع مناطق الجسم بما فيها المناطق الحساسة، فمن المعروف أن المناطق الداكنة أو الحساسة تكون شديدة السواد وهذا من أكثر الأشياء التي تنزعج منها بعض الفتيات ويرغبون في تفتيحها ولكن بدون أي أضرار عليهم، لأن هذه المناطق تكون حساسة جدا لابد أن نستخدم أشياء طبيعية لتبييضها ومن أمثلة هذه المناطق هي منطقة تحت الإبط ومنطقة البيكيني وكذلك الركب والأكواع.
فقد نجد معظم السيدات أو الفتيات يفضلون إستخدام كريم من كريمات التفتيح فهذه الكريمات تعمل على تبييض بشرة الجسم بطريقة سريعة، ولكن بعد مرور فترة من إستخدامها قد تظهر بعض الآثار السلبية على الجلد ويكون به بقع حمراء أو حساسية وبالتحديد في المناطق الحساسة، ولكن لكي نحصل على النتيجة المطلوبة يمكننا أن نقوم بإستعمال خلطة النشا والخل كما ذكرنا من قبل ومن الممكن أن نستخدم هذه الوصفة لتبييض الوجه أيضا.
مكونات وصفة النشا والخل لتبييض الجسم
- ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الخل الأبيض.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.
- ملعقتان كبيرتان من الزبادي.
طريقة عمل وصفة النشا والخل لتبييض الجسم
- نحضر إناء مناسب ونضع به ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من مسحوق النشا ونضيف إليه ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان ثم نضع ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الخل الأبيض.
- وبعد ذلك نقوم بإضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون ونضع ملعقتان كبيرتان من الزبادي ويتم مزج جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد.
- ثم نقوم بوضع هذه الخلطة علي الجسم ونتركها حوالي نصف ساعة تقريبا وبعد ذلك يتم غسله بإستخدام الماء البارد ولابد من تكرارها مرتين في الإسبوع.
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