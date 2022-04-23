ازاي تستخدمي بيروكسيد الهيدروجين (ماء الاكسجين) كغسول للفم

ريحة الفم الكريهة بتكون مشكلة محرجة جدا ، وبتأثر على تعاملنا مع اللي حوالينا ، وفي كتير من الاحيان ده بيكون بسبب مشاكل الاسنان اللي احنا بنهملها ، ومخاطر ترسبات الاسنان معروفة جدا ، وتعتبر مشكلة خطيرة على اللثة ، وبالتالي تحسين صحة الاسنان امر ضروري جدا ، واستخدام بيروكسيد الهيدروجين او ماء الاكسجين من الطرق المعروفة للتغلب على مشاكل الاسنان ، لانه فعال جدا ضد بلاك الاسنان ، ويعتبر مطهر خفيف وبيقتل نمو البكتيريا في الفم من غير ما يسبب اي ضرر ، وفي كتير من العلامات التجارية لبيروكسيد الهيدروجين الموجودة في السوق اللي تقدري تستخدميها ، والنهاردة هنتعرف مع بعض طريقة استخدام ماء الاكسجين كغسول للفم.
فوايد استخدام ماء الاكسجين كغسول للفم:
– بتزيل البكتيريا عن طريق الاكسدة.
– بتمنع نمو البكتيريا والجراثيم.
– الرغوة الناتجة عن الاكسدة بتساعد في ازالة المخاط.
– تعتبر مطهر طبيعي.
– بتساعد على ازالة السرطانات, التهابات اللثة, التهابات الفم الخفيفة.
طريقة استخدام ماء الاكسجين كغسول للفم:
في اكتر من طريقة تقدري تستخدمي بيها ماء الاكسجين لصحة الفم.
1- غسول ماء الاكسجين والماية:
المكونات:
– 1 كوباية ماية مقطرة فاترة.
– ½ كوباية من ماء الاكسجين بتركيز 3% هيدروجين.
– ازازة فاضية تكون غامقة.
طريقة التحضير:
حطي الماية المقطرة في الازازة وضيفي لها ماء الاكسجين ، ورجي الازازة كويس ، مضمضي وغرغري بالغسول ده لمدة دقيقة ، وبعدها اشطفي الفم بالماية العادية.
استخدميه مرتين في اليوم.
2- غسول فم معطر:
المكونات:
– 1 كوباية ماية مقطرة فاترة.
– ½ كوباية من ماء الاكسجين بتركيز 3% هيدروجين.
– 10 – 12 نقطة من زيت النعناع.
– ازازة فاضية غامقة.
طريقة التحضير:
حطي الماية المقطرة في الازازة وضيفي لها ماء الاكسجين وزيت النعناع ، رجي الازازة عشان تخلطي المكونات مع بعض ، مضمضي وغرغري بالغسول لمدة دقيقة ، وبعدها اشطفي الفم الماية العادية.
استخدميه مرتين في اليوم.
نصايح عشان تحصلي على اقصى استفادة من غسول ماء الاكسجين:
– اتأكدي من تخزين الغسول في مكان بارد ومظلم.
– لازم تستخدمي ازازة غامقة او غير شفافة ، والا بيروكسيد الهيدروجين هيفقد فعاليته.
– اتجنبي استخدام ماء الاكسجين لوحدها من غير ما تخففيها بالماية بشكل صح ، لان ده هيأثر بشكل سلبي على الفم.
– لو عندك التهاب في اللثة ، ماتنسيش اضافة ليسترين للغسول.
– الغسول يعتبر مفيد جدا للتخلص من التهيجات اللي بتسببها اجهزة تقويم الاسنان زي المشابك والمثبتات.
– لو بتخططي انك تستخدمي غسول الفم لعلاج التهاب اللثة والتهاب دواعم الاسنان ، الافضل تستشيري دكتور قبل ما تستخدميه ، ولو نصحك بعدم استخدامه اتجنبيه.
احتياطات:
– اتأكدي انك ماتبلعيش ماء الاكسجين اثناء المضمضة ، لانه ممكن يزعج معدتك
– ماتفرطيش في استخدام غسول الفم لانه هيقتل البكتيريا الجيدة الموجودة في الفم.
– كمان استخدام ماء الاكسجين كتير ممكن يأدي لتهيج اللثة ، كمان بيأثر بشكل سلبي على زراعة الاسنان والحشوات.
– اثناء استخدام بيروكسيد الهيدروجين كغسول للفم ، استخدميه بتركيز 3% من الهيدروجين بس ، لان اي تركيز اعلى من كده هيأذي الفم.
– في بعض الاحيان ممكن يسبب احمرار او لسعه او تهيج بمجرد استخدامه ، في الحالة دي اشطفيه فورا بماية باردة ، وده معناه ان عندك رد فعل تحسسي منه ولازم تتوقفي عن استخدامه.
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