ازاي تستخدمي بيروكسيد الهيدروجين (ماء الاكسجين) كغسول للفم

ريحة الفم الكريهة بتكون مشكلة محرجة جدا ، وبتأثر على تعاملنا مع اللي حوالينا ، وفي كتير من الاحيان ده بيكون بسبب مشاكل الاسنان اللي احنا بنهملها ، ومخاطر ترسبات الاسنان معروفة جدا ، وتعتبر مشكلة خطيرة على اللثة ، وبالتالي تحسين صحة الاسنان امر ضروري جدا ، واستخدام بيروكسيد الهيدروجين او ماء الاكسجين من الطرق المعروفة للتغلب على مشاكل الاسنان ، لانه فعال جدا ضد بلاك الاسنان ، ويعتبر مطهر خفيف وبيقتل نمو البكتيريا في الفم من غير ما يسبب اي ضرر ، وفي كتير من العلامات التجارية لبيروكسيد الهيدروجين الموجودة في السوق اللي تقدري تستخدميها ، والنهاردة هنتعرف مع بعض طريقة استخدام ماء الاكسجين كغسول للفم.

فوايد استخدام ماء الاكسجين كغسول للفم:

– بتزيل البكتيريا عن طريق الاكسدة.

– بتمنع نمو البكتيريا والجراثيم.

– الرغوة الناتجة عن الاكسدة بتساعد في ازالة المخاط.

– تعتبر مطهر طبيعي.

– بتساعد على ازالة السرطانات, التهابات اللثة, التهابات الفم الخفيفة.

طريقة استخدام ماء الاكسجين كغسول للفم:

في اكتر من طريقة تقدري تستخدمي بيها ماء الاكسجين لصحة الفم.

1- غسول ماء الاكسجين والماية:

المكونات:

– 1 كوباية ماية مقطرة فاترة.

– ½ كوباية من ماء الاكسجين بتركيز 3% هيدروجين.

– ازازة فاضية تكون غامقة.

طريقة التحضير:

حطي الماية المقطرة في الازازة وضيفي لها ماء الاكسجين ، ورجي الازازة كويس ، مضمضي وغرغري بالغسول ده لمدة دقيقة ، وبعدها اشطفي الفم بالماية العادية.

استخدميه مرتين في اليوم.

2- غسول فم معطر:

المكونات:

– 1 كوباية ماية مقطرة فاترة.

– ½ كوباية من ماء الاكسجين بتركيز 3% هيدروجين.

– 10 – 12 نقطة من زيت النعناع.

– ازازة فاضية غامقة.

طريقة التحضير:

حطي الماية المقطرة في الازازة وضيفي لها ماء الاكسجين وزيت النعناع ، رجي الازازة عشان تخلطي المكونات مع بعض ، مضمضي وغرغري بالغسول لمدة دقيقة ، وبعدها اشطفي الفم الماية العادية.

استخدميه مرتين في اليوم.

نصايح عشان تحصلي على اقصى استفادة من غسول ماء الاكسجين:

– اتأكدي من تخزين الغسول في مكان بارد ومظلم.

– لازم تستخدمي ازازة غامقة او غير شفافة ، والا بيروكسيد الهيدروجين هيفقد فعاليته.

– اتجنبي استخدام ماء الاكسجين لوحدها من غير ما تخففيها بالماية بشكل صح ، لان ده هيأثر بشكل سلبي على الفم.

– لو عندك التهاب في اللثة ، ماتنسيش اضافة ليسترين للغسول.

– الغسول يعتبر مفيد جدا للتخلص من التهيجات اللي بتسببها اجهزة تقويم الاسنان زي المشابك والمثبتات.

– لو بتخططي انك تستخدمي غسول الفم لعلاج التهاب اللثة والتهاب دواعم الاسنان ، الافضل تستشيري دكتور قبل ما تستخدميه ، ولو نصحك بعدم استخدامه اتجنبيه.

احتياطات:

– اتأكدي انك ماتبلعيش ماء الاكسجين اثناء المضمضة ، لانه ممكن يزعج معدتك

– ماتفرطيش في استخدام غسول الفم لانه هيقتل البكتيريا الجيدة الموجودة في الفم.

– كمان استخدام ماء الاكسجين كتير ممكن يأدي لتهيج اللثة ، كمان بيأثر بشكل سلبي على زراعة الاسنان والحشوات.

– اثناء استخدام بيروكسيد الهيدروجين كغسول للفم ، استخدميه بتركيز 3% من الهيدروجين بس ، لان اي تركيز اعلى من كده هيأذي الفم.

– في بعض الاحيان ممكن يسبب احمرار او لسعه او تهيج بمجرد استخدامه ، في الحالة دي اشطفيه فورا بماية باردة ، وده معناه ان عندك رد فعل تحسسي منه ولازم تتوقفي عن استخدامه.

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