طريقة عمل البيتي فور بمكونات اقتصادية وطعم يجنن أجمل من المحلات

طريقة عمل البيتي فور بمكونات اقتصادية يبحث عنها الكثير من ربات البيوت الذين يريدون تجهيز مخبوزات العيد في المنزل بسعر رخيص، حيث يعد البيتي فور أحد أشهر الحلويات الشرقية ذات الارتباط الوثيق بقدوم عيد الفطر المبارك، كما أنه من الحلويات المفضلة والتي تشهد اقبالا على تناولها من الكبار قبل الصغار، ولكنها تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، لذا ننصح متبعي الحميات الغذائية بعدم الإفراط في تناوله، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أسهل طريقة لعمل البيتيفور بطعم خرافي وبمكونات موجودة في بيتك.

طريقة عمل البيتي فور

طريقة عمل البيتي فور سهلة وبسيطة ولن يستغرق تحضيره الكثير من الوقت، ودائما ما يباع البيتي فور في المحلات الشهيرة بسعر لا يناسب الكثيرين خاصة من ينتمي إلى الطبقة الوسطى، لذلك ستقدم لكم أسرة موقع “ثقفني” طريقة البيتي فور بطعم زي الجاهز بمكونات متوفرة في الأسواق والسوبر ماركت، ولتحضير حلوى البيتي فور تحتاجي إلى تلك المكونات.

مكونات البيتي فور

فقط قومي بتحضير تلك المكونات الموضحة أمامك لتحصلي على بيتي فور دايب وهش:

2 كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة كبيرة من قشر البرتقال.

2 حبة من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب من الزبدة.

نصف كوب سكر ناعم.

شيكولاتة سائلة ومربى ومكسرات مجروشة للتزيين.

طريقة سهلة لعمل البيتي فور

يمكنك اتباع الخطوات التالية لعمل البيتي فور بطعم خرافي ينافس المحلات الشهيرة: