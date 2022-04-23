طريقة المعمول بالتمر بخطوات بسيطة ووصفات لذيذة

استعدوا للعيد مع أشهى الحلويات، حيث نعرض لكم طريقة المعمول بالتمر، ووصفات أخرى لتحضير المعمول السعودي، فهو من حلويات العيد المغذية وخاصةً عند تحضيره بالتمر فتصبح قيمته الغذائية أعلى وأكثر فائدة، لذا فإن تحضيره في المنزل لأطفالك سيكون أختيار موفق، إلى جانب كونه من الأساسيات في حلويات العيد وخاصةً في السعودية.

طريقة المعمول بالتمر

إعداد المعمول بالتمر يكون بالمقادير التالية، 3 أكواب من دقيق المخبوزات، نصف كوب نشا ذرة ونفس الكمية من السكر البودر، كوب خليط بين السمن والزيت، ربع كوب من الماء، وملعقة كبيرة من ماء الورد، وللحشو نحتاج كمية مناسبة من التمر أو العجوة وأيضًا 3 ملاعق من الزيت ورشة قرفة، ونقدم لكم طريقة المعمول بالتمر في النقاط التالية:

نخلط المكونات الجافة أولًا من دقيق ونشا وسكر، ثم نضيف إليهم كمية الماء وماء الورد، وأيضًا خليط السمن والزيت.

نستمر في خلط المكونات إلى أن يكون القوام النهائي متماسك بالشكل المطلوب.

نضع العجينة في وعاء ثم ننقلها إلى الثلاجة، وفي تلك الفترة نبدأ بإضافة الزيت إلى التمر لتجهيز الحشوة.

بعد مرور ربع ساعة نبدأ في تشكيل العجينة بعد اخراجها من الثلاجة، ونضع قطعة صغيرة من الحشوة داخل العجينة مثل الكعك.

نستمر في نفس الخطوات إلى حين انتهاء الكمية ونضع المعمول في صواني بالفرن على درجة حرارة 200، ويترك إلى أن يكتسب اللون الذهبي الرائع الذي يميز حلويات العيد.

طريقة عمل المعمول

لتحضير المعمول يتوجب أولًا تحضير مقادير محددة، ومنها كوبين ونصف من الدقيق، نصف كوب من السكر ونفس الكمية من الزبدة، مع ربع كوب من السمن، وأيضًا بيضة واحدة، وملعقة صغيرة من كل من البيكنج بودر، الفانيليا، مسحوق الهيل، وأيضًا رشة ملح صغيرة لموازنة كمية السكر الموجودة في الوصفة، وتتمثل طريقة عمل المعمول في الخطوات التالية: