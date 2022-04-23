الدكتور في بيتك..مشروب قوي جبار لتقوية الذاكرة وعلاج الزهايمر وحل مشكلة النسيان وخاصه للأطفال

مشروب قوي جبار لتقوية الذاكرة وعلاج الزهايمر وحل مشكلة النسيان وخاصه للأطفال، يعد الدماغ هو المسؤول عن كل العمليات الحيوية التي تحدث في جسم الإنسان، ولذلك يجب الاهتمام به بشكل دائم وخاصة ً مع التقدم في العمر يكون هناك تأثير على الذاكرة، بالإضافة إلى أن هناك بعض الأشخاص التي تصاب بالزهايمر ولذلك يجب أن نهتم بالمخ، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم بعض المشروبات التي يمكن تحضيرها من أجل تقوية الذاكرة.

مشروبات لتقوية الذاكرة وعلاج الزهايمر وحل مشكلة النسيان

هناك العديد من المشروبات التي يمكن تحضيرها وتناولها من أجل تقوية الذاكرة وعلاج الزهايمر ومنها:

القهوة لحل مشكلة النسيان

تعتبر القهوة من المشروبات التي تعمل على تحسين التركيز وزيادته عند الإنسان، وذلك بسبب احتوائها على الكافيين، بالإضافة إلى أن القهوة تحتوي على مضادات الأكسدة والتي تساهم في حماية الدماغ من التعرض لضعف في الذاكرة.

مشروب الشيكولاتة لتقوية الذاكرة

يمكن من خلال تناول الشوكولاتة أو الكاكاو الحفاظ على الذاكرة والدماغ وبشكل خاص إذا تم تناول الشيكولاتة الداكنة حيث أن بذور الكاكاو تحتوي على مضادات الأكسدة والكافيين وكل هذه العناصر مفيدة من أجل تحسين وزيادة الإنتباه والتركيز.

عصير الرمان لعلاج الزهايمر

يعد عصير الرمان من العصائر المفيدة من أجل صحة الدماغ وتحسين التركيز والحماية من الزهايمر، حيث أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تسبب الزهايمر وخاصةً مع التقدم في العمر، ومن أجل الحصول على أكثر فائدة ممكنة يجب تناول هذا المشروب قبل وجبة الإفطار على الريق.

شاي البابونج لحل مشكلة النسيان

يعمل هذا المشروب على تحسين التركيز والإدراك، بالإضافة إلى أنه يعمل على تقليل التوتر ويزيد من التركيز، ومن خلال تناول هذا المشروب يساهم ذلك في تعزيز صحة الدماغ.

الماء لعلاج الزهايمر

يعد الماء من أكثر المشروبات التي تساعد على تحسين الدماغ، وكذلك زيادة القدرة على التركيز والانتباه.

عصير البنجر لحل مشكلة النسيان

بسبب احتواء البنجر على الحديد فإنه يساعد على زيادة وصول الدم إلى الدماغ بشكل أفضل.

كما أنه يزيد من القدرة على الانتباه والتركيز وكذلك تقوية الذاكرة.

عصير البرتقال لتقوية الذاكرة