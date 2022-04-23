نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الخميرة لتسمين الوجه ونفخ الخدود طبيعي وبدون أضرار لوجه ممتلئ وجميل في المقال التالي
يعتبر الوجه النحيف من المشاكل التي تواجه عدد الفتيات الذين يرغبون في تسمين الوجه ونفخ الخدود فإنهم يبحثون دائما عن الأشياء التي تساعد على ذلك، فقد توجد أشياء ضارة وأشياء أخرى مفيدة تعمل على ذلك بكل سهولة ومن ضمن هذه الأشياء هي أنواع كريمات معينة أو يلجأون إلي مراكز التجميل ففي هذه الأماكن يستخدمون البوتكس وغيرهم، ونجد عدد آخر من الفتيات يستخدمون الخلطات الطبيعية حيث أنها من أكثر الأشياء التي يمكن إستخدامها لأنها تساعدنا في الحصول على النتيجة المطلوبة، وذلك نظرا لأنها تتكون من مكونات جميعها تكون طبيعية على عكس من الإستخدامات الآخري فهي قد تضر البشرة بشكل كبير جدا.
وغير ذلك فهي تصيب الجلد ببعض الأمراض على الرغم من أنها تعمل علي تسمين الوجه ونفخ الخدود بشكل سريع لكنها لا تكون مفيدة، فمن الممكن أن نقوم بتجهيز خلطة مثل خلطة الخميرة فهي الخلطة الوحيدة القادرة على تسمين الوجه وفي أقل وقت وبدون أن نترك أي أثر سلبي على الوجه، فهذه الخلطة مفيدة جدا ويمكن أن تعالج البشرة من عدة مشاكل مختلفة ممكن أن تتعلق بالبشرة، وغير كل هذا أن الخميرة من المكونات التي تفيد البشرة ويكون لها مميزات عديدة غير نفخ الخدود.
مكونات خلطة الخميرة لتسمين الوجه ونفخ الخدود
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من جل الصبار.
طريقة عمل خلطة الخميرة لتسمين الوجه ونفخ الخدود
- في البداية قومي بإحضار وعاء مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية ثم نضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- وبعد ذلك يتم وضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي ونضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من جل الصبار ونقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها جيدا.
- وقومي بفرد هذه الخلطة علي الوجه ونتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة تقريبا أو نتركها حتى تجف ثم نقوم بغسل الوجه بإستخدام الماء البارد وتكرر هذه الخلطة مرة واحدة في الإسبوع.
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