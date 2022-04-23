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نقدم لكم اليوم أفضل وصفات طبيعية لتفتيح الجسم والتخلص من الاسمرار في مناطق الجسم المختلفة وخاصة مناطق تحت الإبطين ومنطقة العانة، فالجسم يتعرّض لبعض الأشياء التي تؤدي إلى اسمرارها ومنها عدم الاهتمام الكامل بالنظافة الشخصية، وبهذه الوصفات هي وصفات هامة جدًا بالنسبة للفتاة التي اقترب موعد زفافها وتحتاج إلى طرق سريعة تقضي على البقع الداكنة في الجسم وكذلك في البشرة، وسنقوم بتوضيح كل ذلك في سطور المقال التالية. وصفات طبيعية لتفتيح الجسم من الاسمرار 1. وصفة القهوة وزيت جوز الهند المكونات:- ملعقتان كبيرتان من القهوة المطحونة.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير:- قومي بخلط المكونات مع بعضها حتى يتحول قوامها إلى قوام كريمي ناعم ثم قومي بدهن الكريم على الجسم بشكل كامل وخاصة على المناطق الداكنة.

استمري في دهن الكريم ودعك جسمك لمدة خمس دقائق ثم اتركيه على جسمك لمدة تصل إلى نصف ساعة حتى يصبح جاف على الجسم.

بعد ذل قومي بالاستحمام وادعكي جسمك بالليفة الخشنة والشاور الخاص بك واتبعي هذه الوصفة كل مرة قبل الاستحمام. 2. وصفة السكر والليمون المكونات:- عصير ليمونة واحدة كبير.

خمس ملاق من السكر الأبيض.

ماء ورد. طريقة التحضير:- قومي بإضافة المكونات إلى بعضها حتى تمتزج المكونات تمامًا ثم رطبي المنطقة المراد تنظيفها بعدة قطرات من الماء الدافئ حتى تنفتح مسام الجلد.

افردي الخليط على الجسم كاملًا أو على وجهك ودلكيه جيدًا حتى تتخلل مكونات الخليط في داخل الجلد واتركيه على الجلد لمدة نصف ساعة على الأقل.

نظفي جسمك من الخليط وابدئي في الاستحمام بالشامبو والشاور الخاص بك ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرة واحدة من كل أسبوع. 3. وصفة القهوة زيت الزيتون المكونات:- نصف كوب كبير من مسحوق القهوة.

سكر أبيض أو أسود.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

فيتامين هـ حوالي ثلاث كبسولات. طريقة التحضير:- قومي بخلط كل المكونات جيدًا مع بعضها البعض ويجب تطبيقها على جسم نظيف وبشرة مغسولة بالغسول الخاص وبدون أي كريمات.

ادعكي جسمك وبشرتك بالخليط حتى يتم تنظيفها ثم اشطفي المنطقة تمامًا وكرري الوصفة مرتين أو ثلاث مرات خلال الأسبوع الواحد. عمر شويل - جدة هينور جسمك.. ضعيها على ليفة الاستحمام لتبييض وتقشير الجسم نتيجة سحريه من اول استعمال - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هينور جسمك.. ضعيها على ليفة الاستحمام لتبييض وتقشير الجسم نتيجة سحريه من اول استعمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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