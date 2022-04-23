طريقة عمل المعمول المصري على أصوله أفخم من المحلات

أسهل طريقة لعمل المعمول المصري بالعجوة بمقادير مظبوطة معمول التمر المصري، المعمولة المحشوة بالعجوة من الحلويات التي يمكن عملها في المناسبات والأعياد حيث أنها يمكن أن تقدم مع الكحك والبسكويت والغريبة والبيتىيفور وهى من الحلويات التي يحبها الأطفال حيث الطعم الحلو ويتناولونها من الشاي أو اللبن في وجبة الإفطار والمعمول المصري المحشو بالعجوة ينافس بعض الحلويات الموجودة في الأسواق ونحن في هذا المقال سنعرض طريقة عمل المعمول المصري بطريق سهلة وبسيطة.

أسهل طريقة لعمل المعمول المصري

المكونات

5 أكواب من الدقيق الخاص بالمخبوزات ويتم نخله.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض الناعم ( سكر البودرة ).

رشه ملح + نصف كوب من الزيت النقي أو يمكن استبدال الزيت بالزبد.

خميرة العجين الفورية.

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

ربع كوب من لبن البودرة أي نوع كما ترغبين ويفضل لبن نيدو.

4 ملاعق من السمسم.

تجهيز ماء دافئ للعجن.

طريقة إعداد المعمول المصري بالتمر

نحضر بولة عميقة ونضع بها الدقيق ثم نأتي بالزيت أو الزبد بعد إجراء عملية التسخين ونسكبه على الدقيق ونبدأ التحريك بملعقة خشبية لتجنب السخونة. نبدأ عملية الدلك والفرك للدقيق والزبد حتى نحصل على حبيبات من الدقيق متشبعة بالزبد تشبه حبيبات المبروم. بعد إتمام عملية الفرك نضيف المكونات السابقة إلى الخليط ونضيف الماء الدافئ ونقوم بعملية العجن حتى نحصل نحصل على عجينة متماسكة ثم نتركها جانبا حتى تتم عملية التخمر وذلك لمدة لا تقل عن 60 دقيقة. نحضر طاسة ونضع بها العجوة مع السمسم والزيت ونقوم بعملية التسخين حتى نحصل على المعجون المطلوب للحشو. نقوم بإحضار صينية ونقوم عمل كرات من معجون التمر ونرصه على شكل دوائر حتى يتم الحشو به. بعد مرور الساعة نأخذ العجين ونقوم بتقطيعه إلى قطع وعمل كرات. نأخذ كرة من الحشو العجوة ونقوم بحشو كرة العجين ثم وضعها في قالب خاص بذلك والضغط عليها . نقوم برص المعمولة في صواني بها ورق الزبدة ونتركها لمدة لا تقل عن ربع ساعة. نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة ثم نضع المعمول في الفرن ونقوم بتهدئة النار حتى يتم النضج ويصبح لونها مائلا إلى اللون الذهبي.

هناك الكثير من الأشخاص لا يرغبون في عمل الكحك العادي المستدير والمفرغ من المنتصف ويحبون عمل المعمول المصري حيث يعد أسهل بكثير في التحضير والمكونات من الكعك المصري العادي، ويمكن عمل المعمول بالتمر أو العجوة أو الملبن أو يمكن عمل المعمول بدون أي حشوة ويتم تقديمه بجانب كوب الشاي كوجبة إفطار أو وجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية.