أقوي تقشير البشرة وتنعيمها لأجمل إطلالة لك بطريقة سهلة وصحية وأفضل من مراكز التجميل

التقشير من أفضل الأشياء التي تعمل على نظافة البشرة ونضارتها ومن أحلي وأكثر ما يظهر المرأة بمظهر جذاب ومميز، وتسعي كل سيدة وفتاة في البحث عن أفضل الطرق للوصول لأحسن نتيجة ممكنة في جمال بشرتها ونقائها، ويعتبر التقشير الجيد والتنظيف من أفضل وأهم العوامل التي تؤثر بشكل طبيعي لأجمل إطلالة لك، وايجابي علي بشرتك وكما أن طريقة عملها في المنزل لتجنب حدوث أي تدهور وتلف للبشرة، كما يجب علينا الابتعاد بتاتا عن أستخدام الكريمات التي تحتوي علي المواد الكيميائية الضارة، وكما يعتبر تنظيف البشرة وتقشيرها الجيد والفعال جداً بالنسبة للبشرة فهو يساعد علي ترطيبها جيدا وتنعيمها، وكل ذلك بأقل تكلفة ممكنة وللحصول علي بشرة نقية لابد من تنظيف البشرة جيدا وأيضا تقشيرها جيدا، وذلك لفوائدها العالية لتقليل الدهون والعرق بالبشرة والتخلص من اللون الغامق الذي يحدث بالبشرة وتصبح البشرة نقية وطبيعية وجميلة وبأقل مكونات ممكنة، وكما يعمل التقشير الجيد علي التخلص نهائيا من علامات الشيخوخة وكما يعمل أيضا التخلص من الشيخوخة المبكرة، وكذلك يعمل أيضا علي التخلص بشكل كبير ونهائي من الرؤوس السوداء المزعجة جداً ومن حب الشباب أيضا، وكما يساعد التقشير الجيد علي المحافظ علي البشرة وتجديدها والتخلص نهائيا من عيوب البشرة، كما يساعد التقشير الجيد أيضا علي تغذية البشرة وتنشيط دورتها الدموية بشكل كبير، وعلينا الابتعاد عن المواد الضارة بالبشرة والتي تعمل علي هيجانيها عند تقشير البشرة، وكما أن استخدام المواد الطبيعية المناسبة لنوع كل بشرة ولابد قبل النوم مراعاة تنظيف البشرة جيدا وتقشيرها وبصورة دائمة، وللتخلص من الجلد الميت بالبشرة لابد من تريح البشرة لمدة تتراوح ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات بعد كل عملية تقشير، ويجب علينا غسل البشرة جيدا وتجفيفها جيدا بفوطه ناعمة، ودائما تفضل الفوط القطنية وتجفف برفق، ويعتبر الجلد الميت هو العامل الرئيسي لتغير لون الجلد للون الغامق، وذلك عن طريقتنا المذهلة لتقشير البشرة بسهولة وبطريقة سهلة وصحية وبأقل تكلفة ممكنة لاحسن تقشير للبشرة.

طريقة عمل خليط التقشير ومكوناته

المكونات

ملعقة سكر.

ملعقة صغيرة حليب.

ملعقة عسل أبيض.

طريقة التحضير