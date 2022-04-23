النشا وخل التفاح السحري: لإزالة البقع والحبوب وتبييض البشرة فوري وتحدي2022

نقدم لكم النشا وخل التفاح السحري ، حيث يعد من اقوي الكريمات التي تعمل علي إزالة البقع والحبوب وتفتيح وتبييض البشرة من اول استخدام للكريم، ونتائج مبهرة من اول مرة، ويعتبر هذا الكريم معجزة من عند الله في حل جميع مشاكل البشرة بكل سهولة وفي وقت قصير جدا، وسوف تعطيكم بشرة خرافية وخالية من المشاكل بشكل كامل وتحدي, حيث يمكن عمل الكريم بأكثر من طريقة مضمونة للحصول علي بشرة خالية من العيوب وناصعة البياض التي تبحث عنه كل فتاه وسيدة تريد الحصول علي بشرة مثالية، ويعمل ايضا علي إزالة التجاعيد بشكل نهائي من البشرة, والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل النشا وخل التفاح السحري لتفتيح وإزالة البقع من البشرة من اول استخدام فوري ونتائج مبهرة لن تتخيلي نتائجه السحرية يزيل سواد20عام سيصدمك من النتائج الرهيبة2022.

مكونات تحضير النشا وخل التفاح السحري لتبيض البشرة إزالة البقع والحبوب من البشرة من اول استخدام فوري

سوف نتعرف الآن علي بعض المكونات التي سوف نستخدمها لتحضير النشا وخل التفاح لتفتيح البشرة من اول مرة ونتائج خرافية من اول استخدام وهي كما يلي:-

معلقتين من النشا.

معلقتين من خل التفاح..

معلقة كبيرة من السكر البودرة..

ربع كوب من ماء الورد.

نصف معلقة من زيت الليمون.

طريقة التحضير

نتعرف الآن علي طريقة سهلة لتحضير النشا وخل التفاح السحري في المنزل لا للحصول علي البشرة ناصعة البياض وخالية من التجاعيد بكل سهولة في المنزل وفي اقل وقت ممكن وهي كالتالي:-

نقوم بإحضار إناء عميق ثم نضع بداخلة خل التفاح والنشا والسكر البودرة ونخلطهم جيدا. ثم نضيف عليهم ماء الورد ونقوم بخلط جميع المكونات جيدا حتي يصبح خليط كريمي. ثم نضيف زيت الليمون حسب نوع البشرة ونخلطهم جيدا حتي تتجانس جميع المكونات جيدا.

طريقة الاستخدام

نتعرف الآن من خلال هذا المقال علي طريقة بسيطة جدا لاستخدام الكريم علي البشرة وكيفية الحصول علي بشرة مثالية خلال فترة زمانية بسيطة وهي التالي:-