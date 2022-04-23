طريقة عمل الغريبة بخطوات سهلة وبسيطة عمل الغريبة الناعمة بتدوب في البق

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طريقة عمل الغريبة ، تعتبر الغريبة من الحلويات المشهورة في الأعياد والمحببة للكثير من الأشخاص واليوم من خلال “موقع ثقفني” سوف نقدم لكم المقادير المظبوطة لعمل الغريبه والخطوات التي سوف تجعل طريقة عمل الغريبه في المنزل سهلة وبسيطة وغير مكلفة، فقط تابعونا وسوف نقدم إليكم كل ما تحتاجون إليه من حلويات العيد بالمقادير المظبوطة على طريقة أكبر شيفات العالم. طريقة عمل الغريبة مقادير طريقة عمل الغريبة في المنزل والخطوات والمقادير كالآتي: المقادير كوبان من الدقيق المستخدم لجميع الأغراض.

كوب من السكر الناعم.

كوب من السمن بدرجة حرارة الغرفة.

مكسرات للتزيين. خطوات العمل احضري المضرب الكهربائي واضربي السمن والسكر جيداً حتى يصير لونه أبيض وذو قوام كريمي. اضيفي الدقيق إلى خليط السمن والسكر واستمري في التقليب حتى تمام التجانس. استمري في ضرب المكونات جيدًا حتى تحصلي على عجينة لينة واتركيها في الثلاجة لمدة نصف ساعة. بعد ذلك شكلي العجينة إلى كور صغيرة الحجم. الآن زيني الكور بالمكسرات. كذلك اخبزي الغريبة في فرن تكون درجة حرارته متوسطة على 180 درجة. حاليا رصي الغريبه في صاج وادخليها الفرن واتركيها حتى تأخذ لون من الأسفل نخرجها على الفور. طريقة عمل الغربية الناعمة بالكوب المكونات 4 أكواب من الدقيق.

2 كوب من السمن.

كوب واحد سكر بودرة.

ملعقة صغيرة فانيلا.

رشة بسيطة من الملح. طريقة عمل غريبة المحلات نحضر وعاء مناسب ونضع به السمن والسكر البودرة والفانيلا. بعد ذلك نقوم باستخدام المضرب الكهربائي بخلط المكونات جيدًا. حتى نصل إلى قوام كريمي. ثم نقوم بإضافة الدقيق بعد نخله جيدًا مع رشة الملح. نقلب الغريبة جيدًا حتى تتداخل المكونات. ثم نضعها في الثلاجة لمدة ساعة ترتاح. بعد ذلك نخرجها من الثلاجة ونقوم بتشكيلها. حاليا نقوم بإحضار الصاج الذي سوف نضع به الغريبة. كذلك نقوم بتشكيل الغريبة على شكل دوائر ونضغط ضغطة خفيفة من المنتصف. ثم نضع كريز أو سوداني في منتصف الغريبة. بعد ذلك نقوم بخبزها في الفرن حتى تنضج ونلاحظ أنها تحركت من الصاج. تلك هي أسهل طريقة مجربة لعمل الغريبة في المنزل زي المحلات. تعد من الحلويات الجميلة والهشة والخفيفة والتي يحب تناولها الكثير من الأشخاص حيث يمكن تقديمها بجانب كوب من الشاي الساخن أو كوب من القهوة، فمذاقها رائع وتذوب في الفم ولكن من أجل نجاح عمل الغريبة يرجى اتباع كل التعليمات والمقادير والمكونات المذكورة في الأعلى مع تنفيذ كافة الخطوات بدقة وسوف تحرفون عمل الغريبة. عمر شويل - جدة طريقة عمل الغريبة بخطوات سهلة وبسيطة عمل الغريبة الناعمة بتدوب في البق - ثقفني

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