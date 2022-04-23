نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لشعر جذاب وملفت..اصبغي شعرك باللون الكستنائي كالمحترفين بكل سهولة في المقال التالي
صبغ الشعر باللون الكستنائي، لون الكستنائي هو جوكر ألوان صبغات الشعر التي تقبل على اختياره الكثير من الفتيات، فهو لون مميز ورائع يوحي بالجمال والأنوثة والجاذبية، ومن أهم ما يميز هذا اللون عن غيره من ألوان صبغات الشعر الأخرى أنه لون موحد يتناسب مع جميع ألوان البشرة، سواء صاحبات البشرة الفاتحة أو السمراء أو الخمرية، فهو لون جذاب يميل إلى درجة اللون البني المحمر الداكن أو الفاتح أو المتوسط لكي يتناسق مع كافة الأذواق، ومن خلال النص التالي سوف نشارك معكم كيفية الحصول على شعر جميل باللون الكستنائي لتبدو المرأة في أبهى إطلالتها، تابعوا معنا من خلال موقعنا ثقفني للتعرف على خطوات صبغ الشعر.
صبغ الشعر باللون الكستنائي
يذكر أن درجة اللون الكستنائي يعد من أكثر صبغات الشعر الدافئة التي يعتمد عليها الكثير من السيدات، حيث يوجد به العديد من درجات الألوان فإذا كانت بشرة المرأة فاتحة عليها باختيار درجة لون الشعر الكستنائي الذي يميل إلى اللون البني المحمر الفاتح، وإذا كانت بشرة المرأة سمراء فعليها باختيار درجة اللون الكستنائي الداكن أو المتوسط، وهذه خطوات صبغ الشعر باللون الكستنائي المميز.
- تقسيم الشعر إلى عدة أقسام بشكل متساوي، ثم يتم تمشيط كل قسم من خصلات الشعر قبل أن يوضع عليها الصبغة.
- ارتداء القفازات البلاستيكية الخاصة بالصبغة، ثم يتم تحضير وعاء متوسط الحجم يفرغ فيه عبوة كاملة من الصبغة بالون الكستنائي.
- خلط بودرة الصبغة بزجاجة من الأكسجين تركيز 40 %، وذلك باستخدام ملعقة من الاستانلس.
- مزج الأكسجين من الصبغة جيدا ثم يتم تطبيقها على كل قسم من أقسام خصلات الشعر.
- لف كل مجموعة من خصلات الشعر بورق حراري لزيادة فرصة تفاعل الصبغة مع الشعر.
- ترك الصبغة على الشعر لمدة ربع ساعة أو أكثر حسب الرغبة في اللون الكستنائي المطلوب.
- غسل الشعر بالماء الدافئ جيدا للتخلص من آثار الصبغة، ثم يتم إضافة البلسم ومثبت الشعر لكي تعزز من تثبيت لون الصبغة على الشعر.
- شطف الشعر مرة أخرى بالماء الفاتر والبلسم، ثم يجفف وتمتعي بأجمل صبغة شعر باللون الكستنائي الشهير.
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