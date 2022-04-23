عمل كحك العيد الناعم زي المحلات بالظبط وأهم التكات والأسرار عشان يطلع معاكي روعة

طريقة عمل كحك العيد الناعم وسر قوامه الدايب زي أشهر محلات كحك في مصر، كحك العيد هو يرجع أصله ما قبل التاريخ الفرعوني وهى قصة معروفة حيث أن الملكة الفرعونية أمرت جميع الخدم بصنع الكحك وتقديمه إلى الكهنة وهذا بسبب انتصار زوجها الفرعوني في حروبه ضد عدوه وكان ما يتبقى من الكحك يوزع على باقي الحاشية الموجودة والخدم وهذه أصبحت عادة تتوارثها الأجيال حتى وصلت إلينا وأصبح عمل الكحك يمثل احتفالية مهمة في المناسبات مثل الأعياد وزواج العروس.

طريقة عمل كحك العيد بالكيلو

مكونات عمل الكحك

كيلو دقيق من الدقيق المعروف لعمل المخبوزات.

نصف كوب سمنة سائلة بلدي أو نباتي.

ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.

ثلاث ملاعق كبيرة من السمسم.

ملعقة واحدة كبيرة من السكر الناعم.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

2 ملعقة صغير بيكينج بودر مع القليل من الفانيليا.

ملعقة صغيرة ريحة الكحك.

نصف كوب لبن سائل طبيعي.

نصف كوب من الماء الدافيء.

رشة ملح.

خطوات عمل الحكك الناجح

نقوم باستخدام وعاء عميق لكى نضع فيه الدقيق مع رشة الملح واللبن البودرة وريحة الكحك والبيكنج بودر ونقلب كل هذه المكونات مع بعضها حتى تمتزج تمامًا. يتم وضع الخميرة الفورية مع السكر على الماء الدافئ. ونقوم بعملية التقليب ونترك الخليط حتى يختمر ونغطيه بكيس من البلاستيك الشفاف. بعد ذلك يتم وضع السمن السائل على المكونات الجافة وتقلبهم ودعك الدقيق مع السمن حتى يتم تشيع كل الدقيق بالسمن. ثم نضع الخميرة ونقوم بتقليب المكونات ونضع على المكونات اللبن السائل. ونقوم بعملية العجن ونغطى العجين ونتركه حتى تتم عملية التخمر. بعد عملية التخمر نقوم بعجن الملبن أو العجوة حسب الرغبة مع ملعقة كبيرة من الزبدة والسمسم ثم بعد ذلك يتم تقطيع العجين والقيام بعملية الحشو بالملبن أو العجوة. نقوم بتشكيل العجين حسب ما نريد وهناك قوالب خاصة لذلك ثم نقوم بعملية النقش ويمكنك أستخدام صينية أو صيجان مخصصة لذلك. بعد الانتهاء من رص الكحك في الصينية أو الصاج على شكل دوائر نقوم بإدخالهم الفرن على نار هادئة حتى يصبح لونه ذهبي.

يعتبر كحك العيد الناعم من أشهى الحلويات والتي يطلبها الكثير من الأشخاص، لذلك نجد أن كحك العيد يحتل مكانة كبيرة بين الحلويات في جميع أنحاء العالم في الأعياد، وكما ذكرنا لكم يمكن تحضيره بكل سهولة ويسر تحضير الكحك الناعم لا يحتاج إلى مكونات معقدة كلها مكونات بسيطة ومتوفرة، كما يمكن مضاعفة المقادير إذا تم عمل أكثر من كيلو وسوف تكون الطريقة ناجحة بإذن الله.

بالرغم من أن هناك الكثير يعشق تناول كحك العيد الناعم لكن يجب الاعتدال في تناوله أو تناول أي مخبوزات أخرى من حلويات العيد وينصح بتناول حبة واحدة من كحك العيد الناعم لأصحاب مرض السكري، كما يفضل للأشخاص العاديين أن يعتدلوا في تناول الكحك وعدم الإفراط في تناوله حتى لا يصابون بالإسهال والمغص الشديد، فيجب الاعتدال في كل شيء وعدم الإفراط في تناول الأطعمة التي نحبها حتى لا نضر أنفسنا.