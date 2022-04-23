غريبة العشر دقايق الدايبة وسر المحلات مش هتفرش ولا هتشقق منك الغريبة على أصولها

غريبة العشر دقايق الدايبة وسر المحلات مش هتفرش ولا هتشقق منك، الغريبة الناعمة التي تذوب ذوبانا سريعا في الفم هي من الحلويات الجميلة الممتعة لدى الكبار والصغار وهى معروفة لدى البلدان العربية خاصة سوريا وبانتهاء الشهر الكريم تبدأ السيدات في عمل حلويات العيد ومنها الغريبة التي لا يستغنى عنها كل بيت في مصر فيمكن عمل الغريبة الناعمة بدون مكسرات ويمكن إضافة الكاجو والبندق والجوز واللوز والكرين والفورماسية في عملية التزيين بعد إتمام عملية العجن، حيث إن الغريبة من الحلويات التي تحتل مكانة كبيرة مثل كحك العيد الناعم.

طريقة غريبة العشر دقايق الدايبة

إن الغريبة من الحلويات والمخبوزات التي يتم عملها في مواسم الأعياد ويتم تقديمها بالطرق المحببة لدى كل شخص حيث يمكن تزينها أو تقديمها كما هي حيث تتميز بالمذاق الناعم واللذيذ والشهي، وتعد من الحلويات المميزة مثل البيتفور الناعم الذي يتم أيضًا عمله في مواسك الأعياد.

طريقة الغريبة بالكوب

أربع أكواب من الدقيق الخاص بالمخبوزات.

كوبان من السمن البلدي إن وجد أو السمن النباتي بشرط أن يكون قد وضع في الثلاجة مسبقا.

كوب واحد من سكر البودرة الناعم.

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نضع السكر البودرة مع السمن وباستخدام المضرب الكهربى أو المضرب اليدوي نقوم بعملية الخفق حتى نحصل على القوام الكريمي لا تعرضي السمن لدرجة حرارة واجعليها باردة حتى تحصلي على غريبة ناعمة جدا. بعد إجراء عملية الخفق للسمن والسكر نقوم بإضافة الدقيق واحدة واحدة. ونبدأ عملية تقليب الخليط بالأيدي أو استخدام ملعقة خشبية حتى نحصل على عجينة متماسكة. بعد أن أصبحت العجينة جاهزة للتشكيل قومى بتقطيع العجين إلى قطع صغيرة ويمكن إضافة الكاكاو إلى جزء من العجين حتى تظهر باللونين الأبيض والبنى فهي تعطى شكل جمالي. نقوم بعمل كرات منها ثم الضغط عليها بكلتا اليدين.

طريقة تزيين الغريبة الناعمة

الأشياء المستخدمة في تزين الغريبة الناعمة اللوز والجوز والكريز الأحمر والفول السوداني وأيضا الكاكاو كما أنه يمكن إضافة لون صحي للغريبة فيمكن أن تظهر باللون الأبيض مع الأخضر وألوان حسب ما ترغبين.

بعد تشكيل العجين وعمل الغريبة الناعمة وإتمام عملية التزيين.

كما قولنا نقوم بوضعها في الصينية الخاصة بها وتركها جانبا لمدة نصف ساعة.

تسخين الفرن على درجة 180 درجة ووضع الغريبة فيه.

نقوم بتقليل النار حتى تصبح نارا هادئة ومتابعة الغريبة حتى تتم عملية النضج.

يتم إخراج الغريبة من الفرن بعد إتمام عملية النضج وتركها كما هي في الصينية حتى تبرد تماما.

طريقة غريبة العشر دقائق من أسهل وأفضل الوصفات والحلويات التي يمكن تحضيرها في وقت قصير، حيث مع دخول العيد يصبح الوقت قصير وضيق على ربة المنزل من أجل إعداد الكثير من الأمور وإجراء العديد من التنظيفات، لذلك فإن عمل غريبة العشر دقائق المنقذ في هذه الحالة فمن خلالها يمكن تحضير طبق حلويات شهي ولذيذ في أقل وقت ممكن وبطريقة سهلة والطعم رائع.