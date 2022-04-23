عمل بيتي فور العيد بطريقة سهلة جدًا وسريعة والنتيجة رووووعة

عمل بيتي فور العيد سهل وهش يذوب بالفم بمكونات بسيطة وطعم أحلى من الجاهز، البيتفور من الحلويات الشرقية الجميلة التي يحبها الصغار والكبار وله طعم مميز عن غيره من الحلويات والبيتفور له مواسم منها البيتي فور الذي نقوم بعمله في عيد الفطر المبارك حيث يتم تقديمه مع كحك العيد والبسكويت وللبيتفور شكل جمالي حيث يتم تزيينه بالشيكولاته أو الفورماسيه وبعض الناس يحبون غمس جزء منه في المربى أو الشيكولاته السائلة ثم يتم غمسها في الفورماسيه.

عمل بيتي فور العيد

مكونات البيتي فور الناعم

ربع كيلو جرام من الزبدة الطرية ويتم تحويله إلى زبدة سائلة.

بيضة واحدة ويفضل أن تكون بيضة بلدي.

كوب من السكر الناعم المطحون طحنا جيدا.

ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر.

القليل من الفانيليا.

نصف كوب من مسحوق الكاكاو ( بودرة ).

ثلاثة أكواب من الدقيق المخصص لعمل المخبوزات ويتم نخله.

بيتفور سهل وهش يذوب بالفم

أولا يتم وضع السكر مع الزبد في الخلاط الكهربي ونقوم بعملية الخفق حتى نحصل على قوام كثيف كما في الكريمة. نضيف إلى السكر والزبدة الفانيليا والبيكنج بودر والبيضه ثم نقوم بعملية الخفق من جديد. نقوم بسكب المزيج في وعاء ونضيف إليه ثلاثة أكواب الدقيق ونقوم بعملية العجن ونجعل العجين لين. نقوم بتقسم العجين إلى قسمين قبل أن تتماسك المكونات. نضيف بعض الدقيق إلى القسم الأول ونقوم بعملية العجن حتى تصبح العجينة متماسكة. نضيف مسحوق الكاكاو إلى القسم الثاني من العجين ونقوم بعملية العجن حتى تصبح العجينة متماسكة. نضع العجين في الثلاجة لمدة لا تزيد عن نصف ساعة حتى تتم عملية التماسك جيدا. بعد النصف ساعة نقوم بإخراج العجين من الثلاجة ونجرى عملية فرد العجين على سطح صلب ويكون مستوي ليس به تعرجات. نقوم بتشكيل العجين بعد الفرد على أشكال كما تحبين ويحبها الصغار وذلك من خلال قوالب خاصة صنعت لذلك. نضع البيتفور الذي تم تشكيله في الصينية المخصصة لذلك أو صاج للتسوية ونضعه في الفرن على نار هادئة ونتابع البيتفور وهو في الفرن حتى يصبح لونه مائل للاحمرار ويتم النضج تماما. بعد إخراج البيتفور من الفرن نتركه جانبا حتى يبرد وبعد ذلك نجرى عملية التزيين بالشيكولاته والفورماسيه.

يعد البيتي فور من الحلويات الشهية المحببة للكبار والصغار خاصة إذا تم تزينه بالشيكولاته البيضاء أو السوداء مع الفورماسيه أو المكسرات أو الفول السوداني، حيث إن تزين البيتي فور يرجع إليكي عزيزتي ويمكنك أيضًا عدم تزينه إذا لم يتوفر لديك مواد التزين وتركه كما هو فسوف يكون شكله جميل وطعم رائع ويتم تقديمه بجانب الشاي أو القهوة.