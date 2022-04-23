وداعاً للكوافير طريقة صبغ الشعر باللون الأسود المزرق بمكونات طبيعية لا تؤذي الشعر

طريقة صبغ الشعر باللون الأسود المزرق من إحدى الطرق التي يتم البحث عنها من قبل الكثير من الأشخاص حيث أن اللون الأسود من الألوان التي يقبل عليها الكثير من السيدات كما أن اللون الأسود المزرق مناسب للجميع ويناسب كل سن وعليه إقبال شديد من فئة الشباب، ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على طريقة صبغ الشعر باللون الأسود المزرق.

طريقة صبغ الشعر باللون الأسود المزرق

يتم صبغ الشعر باللون الأسود المزرق بخطوات بسيطة للغاية كما أن المكونات المستخدمة غير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية مكونات صبغ الشعر باللون الأسود المزرق.

مكونات لصبغ الشعر باللون الأسود المزرق

كأس من الحناء الخضراء. كأس ونصف من بودرة أوراق نبات النيلة. زيت نباتي. مياه مغلية. بياض بيضة واحدة. بونيه الرأس خاصة بالاستحمام. فرشاة لتوزيع الخليط. إناء لخلط المكونات به.

طريقة صبغ الشعر باللون الأسود المزرق