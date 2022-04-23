نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً للكوافير طريقة صبغ الشعر باللون الأسود المزرق بمكونات طبيعية لا تؤذي الشعر في المقال التالي
طريقة صبغ الشعر باللون الأسود المزرق من إحدى الطرق التي يتم البحث عنها من قبل الكثير من الأشخاص حيث أن اللون الأسود من الألوان التي يقبل عليها الكثير من السيدات كما أن اللون الأسود المزرق مناسب للجميع ويناسب كل سن وعليه إقبال شديد من فئة الشباب، ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على طريقة صبغ الشعر باللون الأسود المزرق.
طريقة صبغ الشعر باللون الأسود المزرق
يتم صبغ الشعر باللون الأسود المزرق بخطوات بسيطة للغاية كما أن المكونات المستخدمة غير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية مكونات صبغ الشعر باللون الأسود المزرق.
مكونات لصبغ الشعر باللون الأسود المزرق
- كأس من الحناء الخضراء.
- كأس ونصف من بودرة أوراق نبات النيلة.
- زيت نباتي.
- مياه مغلية.
- بياض بيضة واحدة.
- بونيه الرأس خاصة بالاستحمام.
- فرشاة لتوزيع الخليط.
- إناء لخلط المكونات به.
طريقة صبغ الشعر باللون الأسود المزرق
- يتم الحصول على إناء مناسب ويتم وضع فيه كلًا من الحناء وبودرة أوراق نبتة النيلة ثم يتم تقليبهم مع بعضهم البعض جيدًا.
- بعد ذلك يتم عجن الخليط بكمية من المياه المغلية لحين أن يتشكل لديكم عجينة ناعمة رملية.
- يتم إضافة بياض البيض ثم يتم تقليبهم مع بعض جيدًا لحين أن يختفي بياض البيض بشكل نهائي.
- القيام بوضع كمية قليلة من الزيت النباتي على فروة الرأس ويتم تدليكها برفق وذلك حتى لا تأخذ الفروة لون الصبغة.
- يتم تقسيم الشعر لأربعة أقسام من مقدمة الرأس ومن نهاية الشعر ومن الجنبين لتوزيع الخليط بشكل جيد على الشعر.
- بعد ذلك يتم فرد الصبغة على الشعر بداية من الجذور لحين الأطراف والاستمرار في ذلك لحين أن يتم الانتهاء من صبغ الشعر بصورة كاملة.
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