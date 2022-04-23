طريقة عمل السابليه احلى وانضف بكتير من الجاهز وبأسهل طريقة هتحضري أكبر كمية، حيث إن طريقة عمل سابليه العيد هي من أهم الحلويات التي يقوم المصريون بتحضيرها في الأعياد والمناسبات السعيدة، حيث أنها حلوى فرنسية شهيرة، تم انتشارها في كل دول العالم، نظرا لأن طعمها لذيذ ومميز، والسابليه هي قطع من البسكوت الصغير، ويتم تجهيز أي حشو سابليه حسب الرغبة، وتحتوي السابليه على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان، كما أنها من الحلويات المفضلة لدى الكبار والصغار، كما يمكن تناول السابليه أثناء الرحلات والذهاب إلى المتنزهات.

طريقة عمل السابليه

يمكن تحضير السابليه بكل سهولة، وفر أقل وقت ممكن، حيث يتم تحضيرها كما يلي:

المكونات

2 كوب من الدقيق.

كوب كامل من الزبدة .

. كوب سكر بودرة.

ملعقة فانيليا.

ربع ملعقة ملح.

2 بيضة.

طريقة التحضير

في طبق عميق نقوم بخفق الزبدة والسكر باستخدام المضرب الكهربائي، وهو أفضل من المضرب اليدوي من أجل إذابة السكر جيدا. ثم نقوم بإضافة البيض، والملح ونستمر في الخفق. ثم نقوم بإضافة الدقيق، ونستمر في الخفق حتى تتكون عجينة لينة. على الرخامة النظيفة نقوم بفرد العجينة بالكامل. نقوم بتشكيل السابليه دوائر حسب الرغبة باستخدام كوب زجاجي أو أداة تشكيل السابليه. ثم نقوم بوضع ورقة زبدة في صينية، ونرص فوقها السابليه. نقوم بتسخين الفرن، ثم نضع الصينية بداخله. نترك السابليه داخل الفرن حتى تنضج. يتم تزيين السابليه حسب الرغبة.

طريقة حشو سابليه العيد

يمكن حشو سابلية العيد حسب الرغبة، حيث أن أشهر أنواع حشو السابليه ما يلي: