نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة كورية معجزة لتحفيز الكولاجين ونفخ الخدود ستختفي التجاعيد نهائيا حتى لو عمرك 70 سنة في المقال التالي

عندما يتقدم الإنسان في العمر تصبح البشرة مليئة بالتجاعيد والتصبغات ويلجأ البعض إلى عمل عمليات جراحية لكي تبدو أصغر في السن والهدف منها هي شد الترهلات التي توجد في منطقة الذقن والوجه، ولكن هذا يكون مكلف للغاية ويمثل خطورة على الصحة ولذلك نقدم لكم وصفة كورية معجزة لتحفيز الكولاجين والتخلص من التجاعيد نهائيا. وصفة كورية لتحفيز الكولاجين في البشرة المكونات: ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ربع كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة عسل نحل.

ملعقة من جل الصبار. مكونات خليط التقشير: ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من القهوة.

ربع ملعقة زيت زيتون.

ماء ورد. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج الخميرة الفورية مع الحليب حتى تذوب تماما ثم يضاف العسل وجل الصبار وأيضا زيت الزيتون وعندما يتجانس المزيج يترك جانبا. الآن نقوم بتحضير خليط التقشير في بولة صغيرة نخلط السكر مع القهوة وزيت الزيتون ونضيف القليل من ماء الورد حتى تختلط المقادير. نغسل البشرة جيدا ثم نضع مزيج التقشير مع التدليك واتركيه لمدة 5 دقائق ثم يغسل بالماء الفاتر بعد ذلك نضع خليط الخميرة. باستخدام فرشاة واتركيه لمدة 25 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر وسوف تلاحظي الفرق من أول مرة تصبح البشرة مشدودة وصافية. كولاجين طبيعي لشد البشرة الطين الفرنسي وجل الصبار: المكونات: ملعقة كبيرة من طين الورد الفرنسي.

ملعقة من جل الصبار.

نصف ملعقة صغيرة من العسل.

كبسولة فيتامين e. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط الطين الفرنسي مع باقي المكونات حتى يكون الشكل كريمي ثم يوضع طبقة رقيقة من الخليط على البشرة واتركيه لمدة 15 دقيقة.

ثم يزال من خلال وضع القليل من الماء على أطراف الأصابع ونفرك البشرة وبعد ذلك يغسل بالماء وسوف تلاحظي أن بشرتك أصبحت أكثر نضارة ونعومة.

هذه الوصفة تساعد على زيادة الكولاجين في البشرة بشكل طبيعي ومع الاستمرار عليها سيصبح الوجه أصغر في السن. 2. الأناناس وزيت جوز الهند: المكونات: ملعقة كبيرة من الأناناس الطازج.

2 ملعقة من زيت جوز الهند.

ربع ملعقة من ملح الهيمالايا الوردي الناعم. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر وعاء ونمزج جميع المكونات ثم يوزع على البشرة ولكن يجب أن تكون رطبة قليلا واتركيه لمدة 3 دقائق.

يشطف الوجه بالماء الدافئ ثم نضع ماء الورد من أجل ترطيب البشرة تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا لحين الحصول على النتيجة المرغوبة. عمر شويل - جدة وصفة كورية معجزة لتحفيز الكولاجين ونفخ الخدود ستختفي التجاعيد نهائيا حتى لو عمرك 70 سنة - ثقفني

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