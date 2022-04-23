كحل القرنفل السحري لتطويل الرموش ورسم الحواجب سيغنيك عن قلم الكحل نهائياً

كحل القرنفل السحري ، من أفضل أنواع الكحل وهو من أنواع مستحضرات التجميل التي تظهر جمال العيون وتعطي لها جاذبية ويحميها من الكثير من الأمراض، ويعمل على إنبات الرموش وتكثيف الحواجب بشكل رائع وجميل، كما يعمل كمطهر طبيعي للعين، ويحافظ عليها من بعض الأمراض التي تواجهها، ويجعل الرموش طويلة وجذابة، ويعمل تقوية بصيلات الرموش التالفة ويحميها من التساقط، كما يساعد على تنشيط الدورة الدموية مما يجعل الشعر ينمو بشكل أفضل، ويزيد من كثافة شعر الحواجب بفضل احتوائه على بعض الفيتامينات وبعض العناصر الهامة المفيدة لصحة الشعر، وكثير من نساء العرب يفضلون استخدامه بدل من شراء المستحضرات الأخرى التي تباع في الخارج بأسعار غالية الثمن وتسبب ضرر العين على مدي استخدامها، وتسبب كحة العين والحمرار المزعج، وطريقة تحضيره سهلة وبسيطة سوف نعرضها عليكم اليوم من خلال موقع ثقفني الإخباري، وهى طريقة عمل كحل القرنفل السحري لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب بشكل رائع.

مكونات عمل كحل القرنفل السحري

يتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

ثلاث حبات من نواة التمر. ملعقة كبيرة من القرنفل. نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كحل القرنفل السحري لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب بشكل رائع بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر طبق قابل للحرارة ونضع به جميع المكونات، ثم ندخل الطبق الفرن ونتركه حتى تتحمص مكونات جيداً وتصبح مثل الفحم.

نخرج الطبق من الفرن ونتركه جانباً حتى يبرد تماماً، ثم نحضر المطحنة الكهربائية ونضع بها المكونات، ثم نقوم بطحن المكونات تماماً حتى تصبح مثل البودرة.

ثم نحضر شاش أبيض نظيف ونضع به الخليط ونقلب برفق حتى نحصل على خليط ناعم تماماً، ثم نحضر علبة ونضع به الخليط ونتركه جانباً لمدة عشر دقائق.

نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الدافئ، ثم ننظف العين جيداً من الشوائب والأتربة، ثم نغمس عود خشبي بالكحل ويمرر داخل العين.

ثم نحضر فراشة نغمس بالخليط، ثم نقوم برسم الحواجب جيداً حتى نحصل على عيون جميلة وحواجب كثيفة.

يفضل استخدام الكحل كل يوم حتى نحصل على عيون جميلة وجذابة طول العمر.

كما يفضل استخدام الكحل في المساء ويتم غسله في الصباح حتى نحصل على عيون جميلة ورائعة.

فوائد كحل القرنفل للعين

توجد عدة فوائد رائعة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-