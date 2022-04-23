بطريقة صحية وامنه اعملى الفسيخ المملح في المنزل بطريقة سهلة وغير مكلفة وبدون مواد سامة

الفسيخ المملح هو أحد الأطباق المصرية التي يتم تناولها في إجازة شم النسيم ، بالرغم من أن هذه الأطعمة الشهية التي يحبها معظم المصريين يتم التعامل معها بشكل غير عادل بسبب ما يدور حولها ، فهي فاسدة للأسماك ، لم يتم تحضيرها بطريقة صحية ، لكنهم حريصون على تناولها بالكامل وعمومًا خلال هذه الاحتفالات لا ينتبهون للشائعات التي تدور حولهم. نوضح لك اليوم كيفية صنع الفسيخ في المنزل بطريقة صحية وسهلة ، في المنزل باستخدام السمك البوري ومكونات بسيطة.

طريقة عمل الفسيخ المملح في المنزل بطريقة صحية

من شروط عمل الفسيخ هو نوع السمك المستخدم في عمله وهو السمك البوري الكبير الطازج ، وهذا ليصبح الاكله مشبعة وسمينة .

مكونات عمل الفسيخ في المنزل :

كيلو جرام من السمك البوري الكبير او المتوسط

نصف كوب من الملح الخشن

٤ ملاعق من الشطة

طريقة تحضير الفسيخ المملح في المنزل :