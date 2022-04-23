نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة صحية وامنه اعملى الفسيخ المملح في المنزل بطريقة سهلة وغير مكلفة وبدون مواد سامة في المقال التالي
الفسيخ المملح هو أحد الأطباق المصرية التي يتم تناولها في إجازة شم النسيم ، بالرغم من أن هذه الأطعمة الشهية التي يحبها معظم المصريين يتم التعامل معها بشكل غير عادل بسبب ما يدور حولها ، فهي فاسدة للأسماك ، لم يتم تحضيرها بطريقة صحية ، لكنهم حريصون على تناولها بالكامل وعمومًا خلال هذه الاحتفالات لا ينتبهون للشائعات التي تدور حولهم. نوضح لك اليوم كيفية صنع الفسيخ في المنزل بطريقة صحية وسهلة ، في المنزل باستخدام السمك البوري ومكونات بسيطة.
طريقة عمل الفسيخ المملح في المنزل بطريقة صحية
من شروط عمل الفسيخ هو نوع السمك المستخدم في عمله وهو السمك البوري الكبير الطازج ، وهذا ليصبح الاكله مشبعة وسمينة .
مكونات عمل الفسيخ في المنزل :
- كيلو جرام من السمك البوري الكبير او المتوسط
- نصف كوب من الملح الخشن
- ٤ ملاعق من الشطة
طريقة تحضير الفسيخ المملح في المنزل :
- لا يجب غسل السمك بعد شرائه فغسيل السمك بالماء سيعفنه ، ثم قومي بقلب السمك في مصفاة حتى يتصفي من اي سوائل موجودة بداخله ، ثم قومي بتجفيف السمك بمناديل المطبخ حتى يجف تماما ثم قومي بمزج كلا من الملح والشطة وحشو السمك عن طريق الخياشيم جيدا وتقليبه في الملح والشطة
- ثم قومي بوضع السمك المتبل بالملح والشطة في كيس بلاستيكي كل واحده على حده بطريقة عكسية اي رأس الاولى بجوار ذيل الثانية ، ثم اغلقي الكيس جيدا وغلفي بكيس اخر حتى تتأكدي باان الكيس ليس بداخله هواء يسبب عفن في السمك ، ثم ضعي السمك المملح في خمس او ستة اكياس اخرى وضعيه في عبوة محكمة الغلق وفي مكان دافئ مدة خمسة عشر يوما ، ولا تنسي تقليب السمك كل يوم حتى يتشرب ويتوزع الملح داخله جيدا .
- ثم بعد ان تمضي مدة تخزين الفسيخ وينضج وعندما تريدين تناوله ، قومي بتنظيفه بنزع القشر والامعاء الداخلية للسمك والرأس مغ غسله جيدا حتى تتخلصي من الملح الزائد وبقايا القشر والامعاء .
- قومي بتقديم الفسيخ بعد تنظيفة بوضع خليط من الليمون والزيت والخل عليه مع اضافة الطحينة اللذيذة ، ثم قومي بتقطيع حلقات البصل والذي ينقع في خل وليمون وماء البارد قومي بتوزيعه حول الفسيخ مع البصل الاخضر والخيار والطماطم المقطع وبالهناء والشفاء
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