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طريقة تحضير الكيكة العادية الهشة من الوصفات المطلوبة، والتي يحرص الكثيرون على تقديمها للضيوف، أو تناولها بين الوجبات أو الأفطار بها، وهي من الوصفات سهلة التحضير ويمكن تحضيرها بنكهات عديدة وبطرق مختلفة ، سنتعرف من خلال موقع ثقفني علي طريقة تحضير الكيكة العادية الهشة من خلال السطور القادمة . طريقة تحضير الكيكة العادية الهشة المقادير 2 كوب من الدقيق.

كوب من الحليب.

كوب سكر.

نصف كوب من الزيت.

4 حبات بيض.

3 ملاعق من الفانيلا.

3 ملاعق صغيرة بيكنج بودر.

طريقة عمل الكيكة العادية الهشة نضع في العجان البيض والفانيلا والسكر ونخفقهم جيدًا. نضيف علي الخليط الزيت والحليب مع الاستمرار في الخفق. في وعاء آخر نضيف به الدقيق ويتم مزجة مع البيكنج بودر. نضيف خليط البيض مع الدقيق والبيكنج بودر ونخفق حتى تمام التجانس. ندهن قالب الكيك ونصب فيه العجين وندخله الفرن. الكيكة الإسفنجية بخمس بيضات المقادير كوب دقيق.

ثلاثة أرباع كوب سكر بودرة.

5 حبات بيض.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانليا.

كريمة مخفوقة.

لوز شرائح.

فواكه مشكلة للتزيين. طريقة التحضير بالخطوات

في ماكينة العجن نضع البيض والسكر والفانيليا ونخفقهم جيدًا. نضيف الخل أثناء الخفق. في وعاء آخر نخلط البيكنج بودر مع الدقيق بعد نخلهم. نضيف خليط البيض لخليط الدقيق حتى تتجانس المكونات معًا. نضع الخليط بصينية الخبز بعد دهنه بالدقيق. ندخل القالب الفرن لمدة 35 دقيقة وعلي حرارة 180 درجة مئوية. بعد أن يخرج الكيك من الفرن قومي بتزيينه بالكريمة واللوز والفواكه. طريقة الكيكة الهشة المقادير المضبوطة

3 حبات بيض.

كوب من السكر البودرة.

نصف كوب زيت.

ملعقة كبيرة فانيلا.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

كوبان من الدقيق المنخول. طريقة التحضيرخطوة بخطوة

نخفق البيض مع الفانيلا والسكر في الخلط الكهربائي. نضيف الزيت والحليب للخليط ثم نضيف إليهم الدقيق والبيكنج بودر. قومي بدهن قالب الكيك أو الصينية بالزيت ورشها بالدقيق. نقوم بصب الخليط في القالب. نقوم بتسخين الفرن مسبقًا عند درجة حرارة 180 درجة مئوية. ندخل القالب للفرن لمدة ما بين 35 -45 دقيقة. عمر شويل - جدة طريقة تحضير الكيكة العادية الهشة ناجحة بمكونات في مطبخ - ثقفني

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