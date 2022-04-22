ما هو زيت MCT oil وما هي فوائده الصحية والفرق بينه وبين زيت جوز الهند

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عمر شويل - جدة MCT oil هي أحد أنواع الزيوت التي انتشرت مؤخرًا وازداد الحديث عن فوائدها الصحية، وفي السطورالتالية سوف نشرح ما هي ما هو زيت MCT oil وما هي فوائده الصحية وما علاقته بزيت جوز الهند.

ما هو زيت MCT oil

زيت MCT oil هو نوع صحي من الأحماض الدهنية المشبعة ،وهو عبارة عن دهون ثلاثية متوسطة السلسلة، وتسمى كذلك بسبب تركيبها الكيميائي حيث تصنف الأحماض الدهنية حسب عدد ذرات الكربون وتتكون الدهون نتوسطة السلسلة من ستة إلى 12 ذرة كربون.

وهناك أربعة أنواع مختلفة من MCTs ، والتي تختلف اعتمادًا على عدد الكربون المتصل بجزيئات الدهون.

وهو غني بالعديد من الفوائد الصحية الهامة، وتشمل فوائد زيت MCT تحسين الوظيفة الإدراكية ودعم فقدان الوزن وإدارة الوزن الصحي.

الفرق بين MCT oil وزيت جوز الهند

يتم استخراج هذا الزيت بشكل أساسي من زيت جوز الهند الذي يعتبر مصدرًا رائعًا لـ MCTs (الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة)، فما يقرب من 62 في المائة إلى 65 في المائة من الأحماض الدهنية في زيت جوز الهند هي عبارة عن جزيئات ثلاثية الجليسريدات متوسطة السلسلة.

والفرق الرئيسي بين إم سي تي وزيت جوز الهند هو أن زيت MCT أكثر تركيزًا ويحتوي في الغالب على حمض الكابريك وحمض الكابريليك.

فوائد MCT oil

يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن / الحفاظ عليه (بما في ذلك حمية كيتو)

يبدو أن MCTs لها تأثيرات إيجابية على إنفاق الطاقة وحرق الدهون وإنقاص الوزن عند إدراجها كجزء من نظام غذائي صحي ، وهناك بعض الأدلة التي تشير (معظمها من الدراسات التي أجريت على الحيوانات) أن زيت MCT يمكن أن يساعد في زيادة الشعور بالشبع وحتى رفع معدل الأيض الذي يعمل به الجسم.

وتعد تلك الزيوت من الأطعمة المناسبة لأنظمة كيتو حيث يطلق عليها أحيانًا اسم “دهون النظام الغذائي الكيتون”، وذلك نظرًا لتأثيرها الحراري في الجسم والقدرة على استخدامها بسرعة للحصول على الطاقة، وخاصة عندما يمتنع الشخص عن تناول الكثير من الكربوهيدرات.

يمكن أن تساعد في حماية صحة القلب

أفادت دراسة نشرت عام 2010 في مجلة Nutraceuticals and Functional Foods أن MCTs يمكن أن تساعد في منع تطور متلازمة التمثيل الغذائي، وهو مصطلح يطلق على مجموعة من الحالات بما في ذلك الاضطرابات الأيضية مثل السمنة في البطن ، وخلل شحميات الدم ، وارتفاع ضغط الدم ، وضعف مستويات الجلوكوز أثناء الصيام.

وقد خلصت دراسة أخرى 2018 إلى أن MCTs أظهرت تأثيرات وقائية أكثر على صحة القلب والأوعية الدموية في الفئران التي تغذت على نظام غذائي عالي الدهون مقارنةً بـ LCTs.

ويعتقد أن هذا كان بسبب أن MCTs ساعدت في تقليل الكوليسترول الكلي في الكبد.

قد يحسن مستويات الطاقة والمزاج والأداء

لأن أدمغتنا تتكون من الأحماض الدهنية فإننا نحتاج لإمدادها بها من نظامنا الغذائي لتحسين وظائفه وتحسين قدرتنا على التركيز وتحسين طاقة الجسم.

وقد وجدت بعض الدراسات أن استخدام MCTs يمكن أن يساعد في تحسين مشاكل الذاكرة، بما في ذلك بين المصابين بمرض الزهايمر.