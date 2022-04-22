طريقة فرد الشعر بالبروتين في البيت مع طريقة صحيحة لوضع البروتين

فرد الشعر بالبروتين من ضمن التساؤلات التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص، حيث أن العديد يعتبرونها أفضل حل من أجل معالجة مشكلات الشعر والحصول على الشعر الصحي والمفرود وأيضًا الناعم، ولكن يعتبرها الكثير على أنها من ضمن الوسائل الغير صحية والضارة على الشعر عند استخدامه بشكل مستمر لمدة كبيرة، بل هناك العديد من الأنواع للبروتين، حيث من الممكن استعماله لمعالجة الشعر التالف ومعالجات لون الشعر، كما أن الآثار الجانبية والفوائد تكون مختلفة من كل نوع عن الثاني، لذا من المهم اختيار علاج البروتين بإتقان حسب معدل تلف الشعر ونوع الشعر.

طريقة فرد الشعر بالبروتين في البيت

عندما تريد المرأة في فرد الشعر بالبروتين، بل أنها لا تعرف أفضل العلامات التجارية من أجل شرائه، لذا يجب على الحرص على أن يكون المنتج يتواجد به المقادير الآتية وهي (الكولاجين، وفيتامين “ب 5” أو حمض البانتوثنيك، والكيراتين والزبادي).

كما من الواجب عند فرد الشعر بالبروتين أن يتم الابتعاد عن المستلزمات التي تتضمن على كل من (البارابين، والكبريتات، ايزوبروبيل، البولي ايثيلين جلايكول، السيليكون).

كل نوع من المستلزمات الخاصة بالبروتين يمتلك طريقة استعمال خاصة، بل عامًة تكون طريقة الاستعمال متشابهة مع بعضها البعض، كما يمكن قراءة التعليمات المكتوبة على العبوة، وكذلك فهو دائمًا ما يتم وضعه على الشعر أثناء الاستحمام.

طريقة وضع البروتين على الشعر

في السطور التالية نذكر الطرق والخطوات التي تخص إضافة البروتين على الشعر وهي كالتالي:

شطف الشعر بالشامبو لكي يتم تنظيفه من تواجد أي شوائب.

إضافة منتج البروتين على الشعر من ناحية الأطراف إلى الأعلى، كما من الواجب التركيز على الجذع والنهايات الخاصة بالشعر.

تغطية الشعر من خلال غطاء الدش البلاستيكي أو الغلاف البلاستيكي.

متى يتم شطف الشعر بعد البروتين

ذكرنا في السابق كيف يتم إضافة البروتين على الشعر، نذكر في السطور التالية التعليمات الهامة لكي يتم شطف الشعر بعد استعمال البروتين وهي كالتالي: