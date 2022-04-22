طريقة عمل البيتزا الإيطالية في المنزل خطوة بخطوة وأسرار نجاحها من أول مرة

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طريقه عمل البيتزا من أكثر وصفات الطعام التي تبحث عنها ربات المنزل من أجل عدم شرائها من الخارج أو من المطاعم، وحتى لا تكون مكلفة، ويمكن إعدادها بشكل متميز بنكهات مختلفة وطرق ووصفات متعددة، وذلك من خلال الخطوات السريعة والسهلة ، خلال موقعنا ثقفني سنتعرف عليها في السطور التالية. طريقة عمل البيتزا الإيطالية المكونات: 3 أكواب دقيق.

كوب ونصف من الماء.

ملعقتين من الخميرة.

ملعقة بيكنج باودر.

ملعقتان من زيت الزيتون.

ملعقة من الملح.

ملعقة من السكر.

كوب من الحليب البودرة.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة. طريقة عمل عجينه البيتزا الإيطالي يتم خلط الماء والملح والسكر مع الزيت والخميرة لمدة خمس دقائق. ثم في وعاء آخر يتم خلط كمية الدقيق مع المكونات الجافة مثل الثوم البودرة والباكنج باودر والحليب البودرة. يتم إضافة خليط الماء والخميرة لخليط الدقيق. يتم عجن جميع المكونات لمدة 15 دقيقة، أما باستخدام اليد أو باستخدام ماكينة العجن حتى يتم الحصول على عجينة تكون لينة ومتماسكة. ثم يتم إضافة ملعقة من زيت الزيتون عليها وتغطيتها، وتركها لتختمر لمدة ساعة في مكان دافئ. طريقه عمل البيتزا هت مكونات صوص البيتزا هت: 3 ثمرات من الطماطم.

نصف عصير ليمون.

ملعقة من الثوم البودر.

ربع ملعقة من الزعتر المجفف.

ربع ملعقة من الريحان.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة من الملح. طريقة عمل صلصة البيتزا هت: يتم ضرب الطماطم في خلاط الطعام.

يتم وضعها في إناء علي النار وإضافة البهارات التي تم ذكرها مع عصير الليمون.

ثم نتركها حتى الغليان على نار هادئة، وذلك لمدة 15 دقيقة ثم يتم تركها لتبرد قليلًا. أسرار النجاح عمل البيتزا في المنزل يجب أن يترك العجين لمدة ساعة ليختمر. يكون ذلك في مكان دافئ حتى يكون من السهل تشكيل العجينة وفردها. يجب التأكد من صلاحية الخمائر المستخدمة للحصول على قوام متماسك للعجينة. يجب عند وضع الماء أن يكون الماء دافئًا وليس مغليًا ولا باردًا. لا يجب أن يتم عجن العجينة مرة أخرى بعد اختمارها، فقط يتم تقطيعها والبدء في الإعداد. يجب أن تكون الفرن ذات درجة حرارة عالية عند وضع البيتزا بها. يمكن أن يتم حشو أطراف عجينة البيتزا وذلك من خلال وضع قطع الجبن المفضل ولف الأطراف. عمر شويل - جدة طريقة عمل البيتزا الإيطالية في المنزل خطوة بخطوة وأسرار نجاحها من أول مرة - ثقفني

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