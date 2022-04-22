قشر البرتقال لتبييض البشرة وتفتيحها أفضل وصفات تفتيح البشرة

وصفات تفتيح البشرة تبحث عنها العديد من النساء عن أفضل الوصفات لكي يتم تفتيح البشرة والرقبة، وهذا بسبب أن البشرة مصابة في كثير من الأوقات بالعديد من التصبغات عند التعرض إلى أشعة الشمس أو استعمال المواد الكيميائية والكريمات وأيضًا الماسكات السيئة أو بسبب عدة مشاكل صحية، لذا من الأفضل استعمال الوصفات الطبيعية من أجل تفتيح وتبيض البشرة بكل أنواعها والتخلص من مشاكل البشرة الكثيرة وأيضًا لكي تحصل البشرة على العناصر الغذائية التي تحتاجها.

وصفات تفتيح البشرة

أن وصفات تفتيح البشرة تكون كثيرة ويتواجد منها الوصفات التي تكون بالمكونات البسيطة والسهلة مع الطرق السهلة ومنها:

وصفة الطماطم

تساهم وصفة الطماطم في تفتيح البشرة الدهنية، حيث أنها تقوم بانقباض المسام الخاصة بالوجه والتخلص من حب الشباب وذلك عن طريق:

هرس حبة من الطماطم، وبعد ذلك توزيعها على الوجه مع ترك تلك الوصفة إلى أن تجف على الوجه.

إضافة طبقة ثانية من ذلك الخليط على البشرة وتركها إلى أن تجف مرة ثانية بعد مرور عشرون دقيقة.

غسل الوجه باستخدام الماء الدافئ مع تكرار تلك الطريقة لمدة كل مرتين في الأسبوع.

كما أنه من الممكن مزج الطماطم المهروسة مع ملعقة حجمها صغير من لبن الزبادي وملعقة حجمها صغير من دقيق الشوفان، وبعد ذلك وضعه على الوجه وتركه على الوجه حوالي عشرون دقيقة، وبعد ذلك شطف الوجه بالماء الفاتر، كما من الممكن تكرار تلك الطريقة مرتين أسبوعيًا لكي تعمل على تقشير الوجه وتنعيمها وتفتيحها.

قشر البرتقال لتبييض البشرة وتفتيحها

تعتبر وصفة قشر البرتقال من ضمن وصفات تفتيح البشرة حيث أنه:

يستخدم من أجل تبييض البشرة الدهنية وأيضًا يعمل على تقليل تصبغات البشرة، مع نقص مقدار الإفرازات الدهنية في الوجه.

كما من المزج بين المسحوق المجفف الخاص بقشر البرتقال وماء الورد، ثم يتم مزج الخليط مع بعضهم البعض وتركه على البشرة حوالي خمسة عشر دقيقة، وبعد ذلك يشطف الوجه بالماء الدافئ.

خلطة التفاح وعصير الليمون

يتم المزج بين حبة من التفاح المفروم مع اثنان ملعقة حجمها صغير من عصير الليمون، وبعد ذلك وضع المزيج على الوجه وتركه لمدة ثلاثون دقيقة، ثم تشطف البشرة بالماء.