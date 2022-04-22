وصفات تطويل وتكثيف الشعر وجعله لامع وصحي ومعالجة تساقط الشعر

تطويل وتكثيف الشعر وجعله لامع وصحي يكون رغبة لدى العديد من الأشخاص، لذلك فإن تساقط الشعر وضعفه يعتبر من المشكلات المقلقة لدى السيدات والرجال، كما يتواجد الكثير من العوامل التي من الممكن أن تتسبب في سقوط الشعر وخفض نسبة التغذية وحدوث الاختلال في معدل الهرمونات والتوتر، وأيضًا استعمال التسريحات الغير مناسبة للشعر ومستلزمات الشعر التي تتضمن على المواد الكيميائية والوراثة، ولكن في هذا المقال سوف نذكر أفضل الطرق المنزلية التي تساهم في تغذية والشعر وتعزيز النمو.

وصفات تطويل وتكثيف الشعر

تعتبر وصفات تطويل وتكثيف الشعر من أفضل الوصفات الرائعة لدى السيدات وخصوصًا للبنات الصغار، حيث يتم وصولها إلى فروة الشعر مع إمدادها بالكثير من الفوائد، ومن ضمن تلك الوصفات هي كالتالي:

زيت الخروع للشعر

يعتبر زيت الخروع من أفضل الزيوت المليئة بالأحماض الدهنية التي تساهم في تطويل وتكثيف الشعر وترطيبه بالصورة الجيدة، مع الإضافة إلى احتوائه على الكثير من الخصائص المضادة للميكروبات مما يجعله من أفضل العلاجات لفروة الشعر الجافة مع القضاء على القشرة المتواجدة في الشعر.

المكونات

ملعقة واحدة حجمها صغير من زيت الخروع.

طريقة الاستعمال

إحضار إناء حجمه صغير ثم وضع زيت الخروع به، وتسخينه في الميكروويف مدة عشر ثواني على أن يكون فاترًا وليس ساخن.

ومن خلال استعمال أطراف الأصابع يتم تدليك فروة الشعر من أسفل الجذع باستخدام زيت الخروع، وتركه لمدة ربع ساعة وبعد ذلك غسله جيدًا، وبعد ذلك يتم غسله بالشامبو.

زيت جوز الهند والقرفة

أن التوابل لها المقدرة على تحفيز وتعزيز الدورة الدموية مع نمو الشعر وقوته، كما أن جوز الهند يكون مليئًا بالأحماض الدهنية، مما يساهم في إصلاح وتعزيز كثافة ونمو الشعر.

المكونات

ملعقة حجمها صغير من القرفة المطحونة.

ملعقة حجمها صغير من زيت جوز الهند.

طريقة العمل