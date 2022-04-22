نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البشاميل للمبتدئين بأقل تكلفة بقوام ناجح بدون تكتلات من أول مرة في المقال التالي

طريقة عمل البشاميل من الوصفات التي لا غنى عن وجودها في كثير من الأكلات، وبشكل خاص في وصفات المكرونة، ولها وصفات عديدة من البشاميل بالجبن والبشاميل المصري والبشاميل السريع وغيرها ، وسنتعرف من خلال موقع ثقفني علي كل تلك الطرق في السطور التالية. طريقة عمل البشاميل السريع المقادير كوب من الدقيق.

كوب حليب بودرة.

2 كوب ماء.

نصف كوب زيت.

جوزة الطيب.

مكعب مرقة دجاج.

هيل (حبهان) حسب الرغبة.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة التحضير نضع الماء في الخلط الكهربائي ونضيف عليه اللبن البودرة والزيت والدقيق وجوزة الطيب والمرقة والملح والفلفل الأسود والهيل.

يتم مزج المكونات جيدًا.

نضع المزيج في إناء على نار هادئة ونقلب الخليط باستمرار حتى الحصول على قوام الخليط الكريمي.

يترك ليبرد ثم يتم استخدامه. طريقة عمل البشاميل المصري المكونات كوب دقيق.

كليو لبن.

ملعقة كبيرة سمن بلدي.

2 مكعب مرقة دجاج.

بيضة واحدة.

جوزة الطيب.

ملح.

فلفل أسود. طريقة التحضير نضع السمن في وعاء على النار ليذوب.

نضيف الدقيق للسمن ونقلبه حتى يصبح لونه ذهبي.

نضيف اللبن تدريجيًا مع التقليب باستمرار ثم نضيف الفلفل الأسود والملح.

مع التقليب المستمر نضع البيضة والمرقة حتى الحصول على القوام المتماسك. طريقة عمل البشاميل بالجبن المكونات كوب دقيق.

كيلو من اللبن.

4 ملاعق زبدة.

رشة جوزة الطيب.

فلفل أسود.

ملح.

جبن بارميزان أو جبن شيدر (حسب الرغبة). طريقة التحضير في وعاء مناسب على النار نضع الزبدة والدقيق والتقليب المستمر للحصول على اللون الذهبي.

نضيف اللبن للخليط باستمرار ونقلب ثم نتبل الخليط بجوزة الطيب والفلفل والملح.

نضيف نوع الجبن المفضل مع التقليب حتى الحصول على قوام متماسك.

طريقة عمل البشاميل على البارد

المكونات

4 أكواب حليب سائل.

6 ملاعق كبيرة دقيق (60 جرام).

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الجبن الكريمي.

ملح وفلفل أسود. طريقة التحضير في الخلاط الكهربائي نضع اللبن والدقيق والجبن ونضرب المكونات معًا.

نضيف للخليط الفلفل الأسود والملح ونخلط مرة أخرى.

في إناء على النار نضع الزبدة ثم نضيف خليط الدقيق والحليب إليها.

نقلب الخليط جيدًا بمضرب يدوي حتى الحصول على قوام متماسك وكريمي، ثم نرفع آناء من على النار. عمر شويل - جدة طريقة عمل البشاميل للمبتدئين بأقل تكلفة بقوام ناجح بدون تكتلات من أول مرة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل البشاميل للمبتدئين بأقل تكلفة بقوام ناجح بدون تكتلات من أول مرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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