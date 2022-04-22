شطة الزيت الحارة ووصفة لتحضيرها بكل سهولة وفوائده أبرزها تخفيف أعراض البرد

شطة الزيت الحارة، تعتبر شطة الزيت من أفضل الأطباق الجانبية التي تقدم بجانب الكثير من الأكلات المصرية مثل المعكرونة والكشري المصري، ودوما ما تقدم مع الوجبات في المطاعم الشعبية، وشطة الزيت تحتوي على العديد من الفوائد الصحية المذهلة، ومن الممكن تحضيره في المنزل بطريقة مبسطة.

شطة الزيت الحارة ووصفة لتحضيرها بكل سهولة

شطة الزيت يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة وذلك لأن خطواتها ومكوناتها سهلة، على الرغم إن الكثير من الأشخاص يفضلونها بجانب وجباتهم الأساسية.

مكونات شطة الزيت الحارة

ملعقة صغيرة من الفلفل الحار. نصف كوب زيت نباتي. ملعقة صغيرة من الملح. اربع ملاعق كبيرة شطة. ملعقة صغيرة كزبرة. إثنين كوب عصير طماطم. معلقة صغيرة ملح. أربع فصوص ثوم مفروم. ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

طريقة تحضير شطة الزيت

نقوم بوضع الخل وعصير الطماطم بمقلاة كبيرة على النار ويترك حتي يغلي وتتسبك الطماطم.

نضيف الملح والفلفل الحار والشطة والكزبرة ونضع كوب من الماء على الخليط.

يترك الخليط مرة أخري على النار حتى يغلي ثم يرفع من النار.

وتقدم بجانب الكشري المصري أو الكشري الأسكندراني أو المعكرونة

فوائد تناول شطة الزيت بجانب الوجبات