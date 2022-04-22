حلو موس الشوكولاتة من أسهل وألذ أنواع الحلويات اللي ممكن تعمليها في أي وقت، ولأن في رمضان الحلو أساسي كل يوم، ومع التكرار بنبقى مش قادرين للمجهود بتاع الحلويات التقليدية وكمان بنزهق منها … اعرفي في المقال ده وصفة خفيفة بعد الفطار هنقولك ازاي تعملي موس الشوكولاتة..

خفيفة وسريعة بعد الفطار.. وصفة موس الشوكولاتة Chocolate Mousse بـ3 مكونات

المكونات اللي هتحتاجيها

حوالي 150 جرام مارشميلو من اي نوع او طعم او شكل تحبيه.

حوالي 350 جرم لبن حليب.

حوالي 170 جرام شوكولاتة دارك.

طريقة التحضير

الخطوة الأولى:

في حلة صغيرة، امزجي اللبن كله مع المارشملو على نار هاية، خلي بالك لازم تكون النار هادية عشان المارشملو حساس جدا وممكن يتحرق بسرعة، وقلبي بالراحة وبشكل مستمر لحد ما كل كمية المارشملو تدوب تماما وتختفي في اللبن، الخطوة دي هتحتاج منك تقريبا من 5 لـ 7 دقايق.

الخطوة الثانية:

في الخطوة دي المفروض تكوني محضرة حلة صغيرة او بولة تانية ومكسرة فيها كمية الشوكولاتة الدارك بتاعتنا كلها، بعد ما ترفعي مزيج المارشملو اللبن من على النار ضيفيه على الشوكولاته وخليه على جنب بدون تقليب من دقيقتين لحوالي 3 دقايق، بعد مرور الوقت اللي حددناه اضربيهم سوا بمضرب البيض اليدوي لحد ما الشوكولاته كلها تمتزج مع خليط اللبن والمارشملو ويكونوا خليط متجانس وسميك شوية.

الخطوة الثالثة:

في كوبايات صغيرة او في كوبايات شوت الاسبريسو او كاسات الجيلي او اي طريقة تقديم تكوني حابه تستخدميها، قسمي المزيج ده بالكمية اللي تشوفيها مناسبة حسب المتوفر عندك، ولما حرارته تهدا حطيه في التلاجة لمدة ساعة على الاقل، ويفضل تسيبيه 5 ساعات أو أكتر، عند التقديمي زينيه بكريمه مخفوقة وبالهنا والشفا.

اعرفي معانا كمان طريقة عمل حلوى قرن الغزال Gazelle Horns