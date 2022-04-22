نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل سلطات البيتزا والبرجر والوجبات السريعة في المقال التالي

إن السلاطات هي أحد الأطباق التي لا غنى عنها بجانب جميع الوجبات تقريبًا، وبالفعل توجد العديد من أنواع السلاطة التي تقدم كمقبلات اللذيذة وكفاتح للشهية أثناء الطعام مثل سلاطة الزبادي والخيار، وسلاطة الكول سلو وغيرها الكثير ، وفي السطور التالية سنقدم مجموعة من وصفات السلاطة المناسبة للتقديم بجانب البيتزا والبرجر. سلاطة الخضروات بالمايونيز المكونات ٢ كوب بطاطس مقطعة إلى مكعبات

٢ كوب جزر مقطع مكعبات

١ كوب بسله

١ كوب مايونيز

فص توم مهروس

معلقه صغيرة بصل مبشور ناعم جدا

٢ معلقه كبيرة خل

نص معلقه صغيرة كمون

معلقه كبيرة زبادي

معلقه حليب

فلفل اسود

ملح

عصير ليمونه طريقة التحضير قم بسلق الخضروات على البخار أو اسلقها في قليل من الماء بحيث لا تستوي بالكامل.

قم بتصفية الخضار جيدًا إذا كان مسلوق بالماء.

امزج جميع مكونات الصوص معًا، وقم بإضافتهم للخضروات الباردة

ضعها في الثلاجة لمدة ساعة قبل التقديم سلاطة الكول سلو كوب كرنب مبشور

نص كوب جزر مبشور

تلات ملاعق مايونيز

تلات ملاعق سكر أو عسل نحل

تلات ملاعق خل

معلقه كبيرة زبادي

ملح وفلفل أسود أو أبيض الطريقة نضيف الملفوف والجزر معًا في وعاء مناسب ونقلبهم

نخلط جميع المكونات معًا جيدًا ونقلبهم جيدًا.

نضيف المكونات للملفوف.

ندخله الثلاجة لمدة ساعة على الأقل قبل التقديم.

يمكن اضافه معلقه صغيرة من عصير ليمون قبل التقديم. طريقة عمل سلاطة التومية التومية من أنواع المقبلات العرية التي لا غنى عنها بجانب كثير من الوجبات، وتشمل مكونات التومية: معلقه نشا

نص كوب ماء

نص كوب ماء 2 ملعقة زبادي

2 ملعقة مايونيز

معلقه صغيرة خل

عصير نص ليمونه

2 فص توم

ملح

فلفل اسود

زيت زيتون حسب الرغبه الطريقه نضع النشاء في الماء ونقلبهم جيدًا حتى يذوب النشاء ثم نرفعهم على النار حتى نحصل على قوام سميك وشفاف.

نرف النشاء على النار ونتركه حتى يبرد تمامًا

نفرم الثوم جيدًا، ثم نضيف جمع المكونات معًا في الكبة ونخلطهم جيدًا.

نضيف النشاء سابق التحضير للمزيج بالتدريج مع الخلط حتى نحصل على القوام الكريمي للثومية. عمر شويل - جدة طريقة عمل سلطات البيتزا والبرجر والوجبات السريعة - ثقفني

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