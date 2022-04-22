طريقة عمل بسكويت العيد بالنشادر في المنزل بمذاق لذيذ وبمكونات بسيطة

بسكويت العيد ، أو البسكويت بالنشادر الوصفات المميزة واللذيذة والتي تتميز بمذاقها الرائع وقوامها الهش كما أن طريقة تحضيره في المنزل سهل وبسيط للغاية ولا يتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيره.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل بسكويت العيد.

مكونات بسكويت العيد

تتكون هذه الوصفة اللذيذة والمميزة من مكونات بسيطة ومكوناتها وهي كالتالي:

٩٠٠ جرام من السمن.

كيلو وربع سكر.

عدد ١٢ بيضة.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

أصنص برتقال ( روح البرتقال).

٣٠ جرام نشادر.

٢٠٠ مللي من الماء.

ثلاثة كيلو دقيق.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل بسكويت العيد أو بسكويت النشادر وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بخلط جميع كمية السمنة مع جميع كمية السكر في وعاء واسع جيدا بواسطة اليد.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة البيض على ثلاث مراحل كل أربع بيضات على حدى ونخلطهم جيدا مع خليط البيض والسكر.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الفانيليا وملعقة اصنص البرتقال على خليط السكر والسمنة، ونقوم بخلطهم جيدا مع بعضهم البعض.

بعد ذلك نقوم بإضافة الماء ونخلطهم جيدا حتى يأخذ الخليط القوام الكريمي.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق والنشادر ونقلبهم تقليبا خفيفا بأصابع اليد فقط.

وبعدما يمتزج الدقيق جيدا مع الخليط نقوم بوضعه في كيس الحلويات ونشكله بأشكال دائرية أو مستطيلة حسب الرغبة ونضعه على الصاج.