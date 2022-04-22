نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عجينة العشر دقائق بالخطوات للبيتزا والمعجنات الهشة بحشوات متنوعة في المقال التالي

عجينة العشر دقائق تتميز بأنها ذات مذاق جيد وأنها سهلة التحضير، كما أنها موفرة للجهد والوقت، وتضمن لربة المنزل تحضير وجبة شهية وطعم لذيذ، ويمكن حشوها بأنواع مختلفة وذلك حسب الرغبة أو حسب المتوفر لدي ربة المنزل، وفي مقالنا هذا من خلال موقع ثقفني سوف نقوم بعرض طريقة عمل عجينة العشر دقائق. عجينة العشر دقائق بالخطوات المكونات 5 أكواب دقيق.

2 ملعقة صغيرة من الخميرة.

2 كوب ماء دافئ.

2 ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

3 ملاعق كبيرة سكر.

نصف كوب من الزيت.

طريقة تحضير عجينة العشر دقائق بالخطوات نقوم بنخل الدقيق أولًا لكي يكون خاليًا من التكتلات بعد وضع السكر والحليب البودرة معه.

ثم نضيف كوبين من الماء الدافئ ونقوم بإذابة الخميرة فيهما ونتركها لدقيقة حتى تتفاعل ويتمسك بها الخليط.

يتم خلط كافة المكونات مع بعضها البعض حتى تتكون لدينا عجينة، ثم نقوم بتركها لمدة عشر دقائق حتى ترتاح وتختمر.

بعد ذلك نقوم بإضافة ثلاثة أكواب من الدقيق ونصف كوب الزيت النباتي، ويتم عجنها مرة أخرى.

يتم حشو العجينة بالحشو المفضل لديك. حشوات عجينة العشر دقائق” حشوة الزعتر” المكونات والطريقة زعتر بري مطحون جيدًا.

نصف كوب زيت زيتون.

3 ملاعق كبيرة سمسم ذهبي.

يتم خلط المكونات . حشوة الجبن هناك أنواع عديدة من الجبن ذات طعم ومذاق وخواص مختلفة.

يمكن استخدام النوع المفضل لديكم في حشو عجينة العشر دقائق مثل الموزاريلا أو جبن الكيوي أو جبن الشيدر. حشوة الجبن الأبيض والنعناع يتم خلط مقدار مناسب للعجينة من الجبن الأبيض مع زيت الزيتون بمقدار ملعقة ونعناع جاف مطحون أو نعناع أخضر طازج مطحون، ومن الممكن إضافة قليل من الفلفل الأحمر إليهم. حشوة اللحم لعجينة العشر دقائق المكونات 250 جرام من اللحم المفروم.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

حبة بصل مفرومة ناعم.

ثمرة فلفل أخضر مفرومة.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود. طريقة التحضير يتم وضع اللحم المفروم مسبقًا على النار في وعاء مناسب.

يتم وضع قليل من الزيت النباتي على اللحم المفروم، والبصلة المفرومة، وكذلك ثمرة الفلفل المفرومة، ورشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود.

يتم طهيها ويتم حشو عجينة العشر دقائق بها. عمر شويل - جدة عجينة العشر دقائق بالخطوات للبيتزا والمعجنات الهشة بحشوات متنوعة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عجينة العشر دقائق بالخطوات للبيتزا والمعجنات الهشة بحشوات متنوعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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