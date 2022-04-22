مكونات طبيعية لتكثيف الشعر

وصفات لنعومه وتكثيف الشعر، تعد هذه الوصفات من أجمل وأسهل وأبسط الوصفات، التي يصنعها الكثير من النساء لأنها تقدم مفعول في أقرب وقت ممكن، وسوف يتم توضيح في هذه المقالة وصفة لنعومة الشعر، ووصفة لتكثيف الشعر، حيث أن هذه الوصفات لا تأخذ الكثير من الوقت ولا المجهود، حيث أن مكونات الوصفات لا تكون ضارة للشعر، تابع معنا في هذه المقالة سوف نوضح وصفتين.

طريقة لتكثيف الشعر

المكونات:

٤ معالق من زيت جوز الهند السائل. 4 معالق من عسل النحل الأبيض . غطاء الشعر. كمية من الشامبو أي نوع مفضل. كمية من بلسم الشعر .

التحضير:

يتم ت حضير إناء صغير فارغ لخلط المكونات .

يتم إضافة ٤ معالق من زيت جوز الهند السائل .

يتم إضافة ٤ معالق من عسل النحل الأبيض .

يتم تقليب المكونات من بعضهم جيداً حتى يتم تجانس المكونات مع بعضها.

يتم وضع الخليط علي الشعر ويتم دهن الخليط في فروة الشعر وأطراف الشعر .

يتم ت رك الخليط في الشعر لمدة ساعة واحدة .

يتم غ سل الشعر بالماء و كمية من الشامبو أي نوع مفضل وكمية من بلسم الشعر .

وبعد نهاية الوصفة سنحصل علي شعر كثيف.

طريقة لتطويل وتنعيم الشعر

المكونات:

خلاط كهربائي لخلط المكونات. 2 ثمرة من فاكهة الافوكادو. ٦ معالق من كريم جل الصبار الجاهز. ٣ معالق من زيت جوز السائل . غطاء الشعر. كمية قليلة من الشامبو المفضل. كمية من بلسم الشعر .

التحضير:

يتم تحضير الخلاط الكهربائي.

يتم إضافة ٢ ثمرة من فاكهة الافوكادو في الخلاط الكهربائي.

يتم إ ضافة ٦ معال ق كريم جل الصبار الجاهز في الخلاط .

يتم وضع ٣ معالق من زيت جوز الهند السائل في الخلاط على الافوكادو .

يتم تقليب المكونات جيداً مع بعضها حتى يتم تتجانس المكونات .

يتم وضع الخليط علي الشعر ويتم دهن الخليط على فروة الشعر وأطراف الشعر .

نترك الخليط على الشعر لمدة ساعة . يتم غسل الشعر جيداً بالماء و كمية من الشامبو و كمية من بلسم الشعر .

وبعد نهاية الوصفة سنحصل علي شعر طويل وشعر ناعم .

وضحنا في هذه المقالة وصفات لنعومة وتكثيف الشعر، ووضحنا في هذه المقالة طريقة لتكثيف الشعر، ووضحنا أيضاً طريقة لتطويل وتنعيم الشعر، وتحدثنا في هذه المقالة عن وصفتين بمكوناتهم وطريقة تحضيرهم، وعرفنا أن معظم مكوناتها تكون بالمنزل، وعرفنا مكوناتهم ليست تكون ضارة بالشعر