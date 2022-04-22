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طريقة عمل الفايش السريع اللذيذ بخطوات سهلة في المنزل، وجدنا علي محركات البحث العديد من عشاق مخبوزات الفايش يبحثن عن طريقة عملة في المنزل، لذلك سوف يقدم موقعنا الإلكتروني خطوات سريعة لتحضير الفايش الصعيدي اللذيذ والهش، كما سوف نذكر جميع المقادير اللازمة طريقة عمل الفايش السريع في المنزل بأسهل الخطوات، فهناك العديد من الطرق التي يمكن تحضير الفايش بها في المنزل، ومن ضمن تلك الطرق هي طريقة عمل الفايش الصعيدي في المنزل بخميرة الحمص. مقادير تحضير الفيش الهش في المنزل هناك مقادير سهلة التحضير في المنزل تكون كالتالي: إحضار كيلو من الدقيق الأبيض.

نصف كيلو من اللبن الدافئ.

إحضار ملعقة كبيرة من خميرة فورية.

ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من المحلب من عند العطار.

ملعقتين سكر كبيرة.

ملعقتين حمص مطحونة.

تجهيز 200 جرام سمن تعادل تقريبا كوب من السمن.

نعد رشة ملح.

نأخذ ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. طريقة عمل الفايش السريع اللذيذ إحضار وعاء متوسط الحجم نسكب فيه كلا من كمية اللبن ومعه كمية السمن المطلوبة ثم إضافة ملعقة الكركم. نترك المكونات علي النار حتي تذوب السمن والكركم في اللبن بدون غليان اللبن. نحضر وعاء أخر كبير للعجن نضع في كميع المكونات الجافة من دقيق وسكر وخميرة والبيكنج بودر وملح والحمص المطحون، ونخلطهم جيدا مع بعضهم حتي تتجانس مكونات الوعاء الجافة. نسكب اللبن بالسمن والكركم الدافئ علي وعاء المحتويات الجافة، ثم نعجن المكونات جيدا حتي تتشكل عجينة متماسكة طرية. نغطي وعاء العجن بكيس بلاستيك ونتركه في مكان دافئ لمدة 60 دقيقة أي ساعة علي الأقل. نحضر صاج الفرن وندهنه بالزيت ثم نحضر العجين المختمر. نشكل العجين مستطيل في الصاج أو علي شكل قالب الإنجلش كيك. بعد انتهاء العجين نتركه في الصاج مغطي في مكان دافئ لترتاح لمدة نصف ساعة علي الأقل. نسخن الفرن ثم ندخل الصاج لمدة ثلث ساعة ثم نخرج الصاج نتركه يبرد. نقطع العجين علي شكل شرائح ثم نرص الشرائح مرة أخري في صاج الفرن وندخلها الفرن حتي تحمص وتأخذ لون ذهبي. عمر شويل - جدة طريقة عمل الفايش السريع اللذيذ بخطوات سهلة - ثقفني

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