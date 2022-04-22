طريقة صبغه بني اصبغي الان في منزلك دون الحاجة الي الصالونات في العيد

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عمر شويل - جدة صبغه بني اذا كنت معتادًا على الذهاب لصالون التجميل لتغير لون شعرك وبسبب الازدحام، لم تتمكني من الخروج ولديك جذور بالفعل لونها غريب، سنخبرك أن صبغ شعرك في المنزل ليس بهذه الصعوبة كما تتخيل. في الواقع، كثير من النساء يفعلن ذلك، لأنه أرخص من الذهاب إلى الصالون وأيضًا لأن اللمسات الأخيرة متكررة لدرجة أنه في بعض الأحيان لا يوجد وقت.

طريقة صبغه بني بالبيت

خطوات صبغ الشعر في المنزل، اولا جهزي شعرك في الوقت المناسب، قبل أسبوع على الأقل، دلليه بأقنعة، يمكن أن تكون طبيعية أو تجارية تجدها في متاجر التجميل؛ أنا متأكد من أن لديك واحدة ملقاة في الجوار. ومن المهم ترطيب الشعر وتغذيته قدر الإمكان، لأن العدوان الكيميائي الذي سيواجهه قوي وسيؤدي إلى سوء معاملته. أضف إلى ذلك عدوان المكواة والمجفف.

طريقة صبغ الشعر

التغذية والترطيب في الشعر أمران في غاية الأهمية، فهو يساعد على تقليل التجعد، مما يجعل الشعر قويًا وصحيًا بشكل واضح.

في اليوم الذي ستقوم فيه بصبغه، تأكد من أن الجذر دهني قليلاً بحيث يحمي فروة الرأس؛ أفضل شيء تجنب غسله في نفس يوم الصباغة يجب غسله بعد صبغه.

يوصى بعدم غسله قبل يوم أو يومين على الأقل من صبغه.

هذا يعتمد، إذا كان لديك جذور دهنية يوميًا دون غسلها، فسيكون ذلك كافيًا، وسيكون للشعر الجاف على الأقل يومين أو ثلاثة أيام أمرًا مثاليًا.

نصيحة لاختيار اللون

يمكنك خفض أو رفع درجتين كحد أقصى من اللون الطبيعي لشعرك؛ ولكن إذا كنت ترغب في تغيير المزيد من الظلال ، فيجب عليك تشقير الشعر أولاً حتى تأخذ الصبغة جيدًا ، مما يعني عدوانية أقوى لألياف الشعر.

كم عدد الأصباغ التي يجب عليك استخدامها

هذا يعتمد على كمية الشعر التي لديك وطولها؛ عادة ما تختفي علبة الصبغة عندما يكون لديك شعر متوسط ​​الطول، أي أعلى قليلاً من منتصف ظهرك. إذا كان شعرك كثيفًا وكان متوسط ​​الطول، فقد تضطر إلى استخدام علبة ونصف، وأيضًا إذا كان شعرك طويلًا ولكن ليس بكثرة. عندما يتعلق الأمر بشعر طويل وغزير، ننصحك باستخدام صندوقين، فمن الأفضل الإفراط في الصبغ وعدم البقاء في منتصف الطريق. على أي حال، بعد أول مرة تقوم فيها بصبغ شعرك في المنزل، ستعرف ما هو الإجراء المناسب. إذا كان هناك أي صبغة متبقية في الأنبوب، فيمكنك حفظها للصباغة التالية.